Slavic Girl и грубая красота: почему одежда из СССР снова в моде

Советская эстетика перестала быть ностальгическим воспоминанием, а стала модным трендом. В 2025-2026 годах ценят характер, историю и грубую красоту. Именно поэтому вещи из гардероба СССР оказались как нельзя. Кстати, они сформировали мощное течение, известное во всем мире как Slavic Girl.

Почему это произошло? Мир устал от одноразовости. Советская мода с ее плотными тканями, простыми линиями и установкой «на годы» сегодня олицетворят антигламур и осознанное потребление. Сегодня модницы по всему миру носят винтажные шубы и полушубки из натурального меха. Их сочетают с грубыми ботинками, джинсами или кожаными брюками, отмечает канал «Стиль и проявленность — Мария Шеди».

А шапки-кубанки и меховые головные уборы стали смелым акцентом. Их дерзость и ирония идеально вписываются в эстетику Slavic Girl. Такой аксессуар работает лучше всего в лаконичном образе, например, с пальто мужского кроя.

Пальто советского образца ценят за безупречный крой, плотную шерсть, выразительные плечи и скульптурный силуэт. Они не просто греют, а добавляют образу солидности. Кстати, их активно ищут в винтажных магазинах. Кроме того, снова в моде кожаные плащи и куртки из грубой, плотной кожи времен СССР.

Сейчас также носят плотный трикотаж и шерстяные вещи «как раньше»: свитеры и жилеты простых форм. Их ценят за тепло, долговечность и спокойную интеллигентность. Эти вещи стилисты советуют носить с юбками миди, рубашками и массивной обувью.

Тренд на slavic girl возвел в ранг культовых вещей шапки-ушанки. Но это уже не громоздкие меховушки из советского прошлого. Современная ушанка стала более легкой и аккуратной. Она может быть из флиса, шерсти или искусственного меха. Эти материалы не добавляют голове лишнего объема.