Звезда «Универа» снялась в откровенном бикини

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала фигуру в откровенном образе. Соответствующее видео появилось в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя звезда сериала «Универ» разместила кадры, на одном из которых она предстала на фоне пальм в желтом бикини, состоящем из бюстгальтера и плавок.

© Соцсети

При этом она продемонстрировала фигуру. Кроме того, знаменитость распустила мокрые от воды волосы и отказалась от макияжа.

В декабре 42-летняя звезда «Универа» похвасталась образом почти за четыре миллиона рублей. Так, Рудова предстала в красном мини-платье с глубоким декольте за 183 тысячи рублей.