Как бренд d’Alba и Ирина Шейк акцентируют внимание на внутренней красоте

В конце осени d’Alba громко напомнил о себе новой рекламной историей с Ириной Шейк. Формально это еще один кампейн с супермоделью, но по ощущению — разговор о состоянии, которое бренд давно продвигает. Речь не про хайлайтер и визуальные эффекты, а про ощущение спокойствия и уверенности, которое считывается с лица без дополнительных усилий. Идея простая и поэтому цепляющая: внешнее всегда вторично, если внутри хаос. Уход здесь выступает не маской, а поддержкой.

© Just Talks

Визуальный ряд строится вокруг тишины и паузы. Камера не спешит, движения мягкие, фокус смещен с результата на процесс. Такой подход хорошо ложится на философию марки. d’Alba давно работает с темой естественного сияния и не пытается конкурировать с декоративной косметикой. Их продукты не перекраивают лицо, а аккуратно усиливают то, что уже есть.

Один из самых узнаваемых продуктов бренда — спрей-сыворотка с белым трюфелем. Ее любят за универсальность и быстрый эффект. Формула помогает коже выглядеть живой и увлажненной даже в условиях перелетов, жары или плотного макияжа. Не случайно именно этот продукт стал мировым бестселлером и разошелся миллионными тиражами. Форматы разные, сценарии использования тоже, а результат стабилен.

Отдельного внимания заслуживают патчи для зоны вокруг глаз, которые бренд выпускает специально для российского рынка. Они работают с усталостью и тусклым тоном, возвращают плотность кожи и визуально освежают взгляд. Осенью линейка получила продолжение в виде витаминной версии с осветляющим эффектом. Патчи заметно меняются на коже по мере впитывания состава, и это ощущается как реальный процесс, а не обещание на упаковке.

Для губ у d’Alba тоже нашелся продукт без лишнего блеска и липкости. Плампер больше похож на уход с бонусом в виде объема. Он комфортно ощущается, легко наносится и смотрится уместно без макияжа. Палитра спокойная, без случайных оттенков, поэтому средство легко вписывается в повседневную рутину.

Среди недавних новинок выделяется спрей-сыворотка с ледниковой водой. Легкая текстура, высокий процент минеральной воды и ощущение свежести делают ее удобной для использования в течение дня. Она не конфликтует с кожей и подходит разным типам, что сегодня редкость.

Новая кампания d’Alba считывается как напоминание о базовой вещи: уход работает лучше, когда перестает быть стрессом. Иногда достаточно замедлиться и дать коже время. Остальное бренд уже взял на себя.