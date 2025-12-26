Виктория Боня надела купальник 13-летней дочери

Российская блогерша и телеведущая Виктория Боня примерила купальник 13-летней дочери Анджелины Смерфит со словами «немного врезается». Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» запечатлела себя на камеру в слитном купальнике черного цвета, оформленном глубоким декольте и шнуровкой на спине. Знаменитость позировала перед зрителями, демонстрируя фигуру с разных ракурсов.

«Нашла дочкин купальник. Когда летела на Коста-Рику, думала, что понадобится купальник для того, чтобы ходить на серфинг. Сегодня первый урок будет, и купальник не должен слетать», — объяснила телезвезда.

