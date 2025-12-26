Что надеть в самую волшебную ночь года

Эксперты назвали три правила, которые помогут создать лучший новогодний образ. Чтобы костюм и платье смотрелись торжественно, уместно и в том числе были функциональными, важно помнить про модные тенденции, формат праздника и символ наступающего года.

Впереди зимние праздники — Новый год, Рождество, Старый Новый год. Символ 2026-го — красная огненная лошадь. Ее главные качества — свобода и уверенность. Именно на них следует ориентироваться при выборе праздничного наряда, считают эксперты.

Главное — комфорт и уместность

Психолог и преподаватель Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы Жанна Бакулина отметила: прежде чем выбирать наряд, важно понять, где именно вы будете встречать праздник.

Форматов может быть много: ресторан, домашний ужин или встреча с друзьями за городом. От этого напрямую зависит и стиль наряда. Простой, но уместный образ работает лучше, чем эффектный, но не к месту, — отметила специалист.

Год Лошади — не время для перегруженных нарядов и демонстративной роскоши. Лучше выбрать одну выразительную деталь — интересную фактуру, благородный цвет или необычный аксессуар — и выстроить образ вокруг нее.

Важно, чтобы подобранный образ не сковывал движения и не требовал постоянно поправлять одежду. Если вам будет легко двигаться, смеяться, обнимать близких, пробовать праздничные угощения, то и Новый год начнется с хорошего настроения.

Цвета и материалы года

В 2026 году «модная ставка» делается на романтичный образ, но адаптированный к цифровой эпохе и жизни в большом городе. Основной цветовой акцент — «цифровая орхидея», сложный розово-сиреневый, и «глубокий космический синий», как ночное небо без звезд или глубокий океан ночью. При этом базовая цветовая палитра с натуральными оттенками остается фундаментом для любого гардероба. В тренде дымчато-оливковый, темно-коричневый и бордовый оттенки.

Что касается материалов, эксперты рекомендуют обратить внимание на контраст гладких и объемных фактур. Например, сочетание техно-атласа с объемным кружевом и бархатом с лазерной гравировкой. Ткань выглядит гладкой, «холодной», современной, объемное кружево добавляет мягкость и романтику.

Ключевой тренд 2026 года — это гибридная элегантность, то есть сочетание романтического образа, технологичных материалов и элементов высокой моды. В актуальных силуэтах — топы-бюстье в паре с объемными жакетами, платья-коконы свободного кроя, которые мягко подчеркивают фигуру, а также брючные костюмы с острой линией плеча, создающей эффект «архитектурной» четкости. Образ дополнят сумки жесткой геометрической формы и обувь на тонкой шпильке, — рассказала эксперт в управлении имиджем Юлия Бевзенко.

СПРАВКА

Институт дополнительного образования работников соцсферы (ИДПО) реализует образовательные программы и оказывает консалтинговые услуги для организаций, подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы. Институт является оператором проекта «Школа родственного ухода» и онлайн-платформы для обучения ИДПОзнание. Полный перечень программ доступен на сайте института.