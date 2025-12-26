Как правильно сочетать кольца между собой

Тем, кто хочет носить сразу несколько колец на руках, важно придерживаться баланса и гармонично сочетать украшения. Об этом «Известиям» рассказала эксперт ювелирной моды, категорийный директор SOKOLOV Таисия Изнова.

Специалист объяснила, что важно не количество колец, а общая композиция из них. Крупные гладкие украшения и кольца-дорожки следует носить на большом или указательном пальце, а дизайнерские акцентные изделия будут лучше смотреться на указательном или среднем. Для мизинцев идеальным вариантом будут печатки.

По словам эксперта, в этом вопросе главную роль играют собственный комфорт и чувство гармонии. При этом важно не перегружать пальцы, чтобы движения были свободными, а украшения создавали цельный образ. Не менее важно оставлять один из пальцев свободным. Изнова посоветовала носить два изделия на среднем и безымянном пальцах. Тем, кто хочет составить более сложные сочетания, рекомендуется придерживаться правила «треугольника», когда украшения визуально образуют фигуру.

При этом несколько колец создадут единый образ, если выделять один акцент, а остальные изделия использовать лишь как дополнение. Сложные дизайнерские модели многоярусной формы стоит носить отдельно.

«Смешивать металлы в одном сете можно, но лучше ограничиться двумя цветами. Гармоничнее всего смотрятся комбинации, в которых кольца разного оттенка выполнены в похожем стиле, тогда разница в цвете выглядит не случайной, а задуманной. Почти безошибочный прием — одинаковые кольца в двух цветах металла», — объяснила специалист.

Она также отметила, что если в образе также присутствуют часы или браслеты, то важно выбрать главный акцент. Заметные детали на запястье позволяют сократить количество колец до одного или двух.

До этого эксперты Ювелирного дома Kabarovsky рассказали, что зимой 2025-2026 годов в моде будут ювелирные украшения холодной и контрастной цветовой палитры. При этом главными станут оттенки, ассоциирующиеся с атмосферой этого времени года.