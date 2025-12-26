Блестеть и блистать: украшения, которые можно надеть и после Нового года

Праздничная феерия — блестки, кристаллы и массивные украшения — уходят, но желание сиять остается. Главная задача стилиста — подобрать те аксессуары, которые сохранят настроение праздника, но при этом будут органично смотреться в офисе, на встрече с друзьями и в будничных образах. Вот подборка украшений и приемов от стилиста Юлии Никифоровой, которые работают 365 дней в году.

Маленькие жемчужины

Классические жемчужные серьги-гвоздики или тонкая нитка жемчуга — вечная инвестиция. Они подчеркивают женственность и уместны с деловым костюмом, кашемировым свитером и вечерним платьем.

«Жемчуг перестал быть роскошью или вечерним украшением, он гармонично вписывается в любой образ. Сейчас пришел тренд на цветной жемчуг, а также крупные жемчужины», — рассказывает стилист.

Цепочки разной длины

Несколько деликатных цепочек с разными подвесками — универсальный ход.

«Короткая чокер-цепочка + средняя с мини-амулетом + длинная с тонкой пластиной создают эффект без усилий и легко смотрятся даже с простым свитером», — рекомендует Юлия.

Акцентные серьги

Важно: их должно быть видно. То есть акцентные серьги ни в коем случае нельзя прятать под волосы!

«В моде украшения, напоминающие арт объекты. Отлично смотрятся и натуральные и искусственные материалы», — объясняет эксперт.

Крупное, акцентное или коктейльное кольцо для вечера

«Оставьте один заметный аксессуар: кольцо с крупным камнем оживит однотонное платье и не потребует дополнительных „поддержек“ в виде массивных серег или ожерелий», — советует Юлия.

Такая вариация сделает любой образ необычным, а усилия нужно приложить минимальные.

Запонки, броши, зажимы для волос

Для тех, кто любит акценты! Сдержанные геометрические формы в металле добавят образу характер, особенно в сочетании с рубашкой на пуговицах или блейзером.

«Брошь на пиджаке или металлическая заколка в волосах — современный способ носить винтаж. Они легко превращают скучный лук в продуманный образ», — считает стилист.

Смешение металлов, цветовых акцентов, а также бусы

Не бойтесь миксовать золото и серебро — модно и практично. «Пара цветных камней (лазурит, сапфир, турмалин) добавит глубины, но выбирайте насыщенные, не неоновые оттенки», — рекомендует Юлия. Носим многослойные варианты бус, сочетая несколько рядов, а также комбинируем несколько длин и фактур (матовые и глянцевые).

Практические советы от стилиста:

Баланс: если одно украшение большое — остальные пусть будут минималистичными.

Текстуры: матовые металлы выглядят более повседневно, блестящие — празднично.

Сезонность: зимой носите украшения поверх тонких свитеров, летом — на голую кожу.

Инвестиция в классику окупается: базовые вещи никогда не выходят из моды, а модные акценты можно брать в аренду или выбирать масс-маркет.

Чтобы блестеть и после Нового года, выбирайте украшения с хорошей базой — качественные материалы, универсальные формы и продуманная комбинация. Тогда праздничное сияние останется с вами не только в декабре, но и во все следующие сезоны.