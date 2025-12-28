Оксана Самойлова прошлась по парковке в кожаном корсете и брюках

Модель Оксана Самойлова снялась в вечернем образе на паркинге. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Оксана Самойлова позировала в кожаном корсете с глубоким декольте, длинных перчатках и брюках. Волосы ей уложили в хвост и сделали макияж с угольно-черными стрелками и коричневой помадой.

В октябре стало известно, что Оксана Самойлова и Джиган разводятся. Блогерша подала соответствующее заявление в суд. У знаменитости четверо детей от Джигана: они воспитывают 14-летнюю Ариелу, 11-летнюю Лею, 8-летнюю Майю и 5-летнего Давида. В октябре стало известно, что супруги разводятся. Блогер подала соответствующее заявление в суд.

После последнего заседания Самойлова показала журналистам, что не носит обручальное кольцо. Однако она не исключила возможности, что ее супруг «повзрослеет», и они смогут примириться. Бизнесвумен также призналась, что за ней никто не ухаживает, отношений она не хочет, а свободное время хочет впервые за многие годы посвятить себе и своим новым экстремальным увлечениям.

На днях Оксана Самойлова уехала с детьми в Суздаль на фоне развода с Джиганом. Бизнесвумен показала интерьер автодома и снялась в черном комбинезоне.

Ранее Самойлова призналась дочери, что хочет развестись с Джиганом.