Шесть парфюмов, на которые вы должны обратить свое внимание

В мире парфюмерии есть особенная новогодняя традиция: выбирать аромат, который станет вашим фирменным на следующие 12 месяцев. Он может ассоциироваться с новыми начинаниями или поддерживать в трудные минуты. Вот шесть ароматов, которые стоит включить в список кандидатов на эту важную должность.

Парфюмерная вода Can’t Get Enough, Initio Parfums Prives

Для того чтобы 2026 год стал эрой реализации амбиций и точкой роста. Таким ароматом могли бы пользоваться роковые красотки из кино. Они носят шёлковые перчатки, их укладки всегда идеальны, дома — сотни алых роз, а вокруг стелется облако из фирменного аромата и невероятной уверенности в себе. В сердце композиции — роза, сладкая карамель и жгучий розовый перец.

Духи Valaya Exclusif, Parfums de Marly

Если вы уже всё в этой жизни поняли и хотите, чтобы следующий год принёс лишь повышенный уровень комфорта и отсутствие стресса, выбирайте этот флакон. Неискушённый нос почувствует аромат ночёвок в пятизвёздочных отелях: дорогих уходовых средств, мягких полотенец, пара в спа и накрахмаленных простыней. Такой эффект создаёт база из ванили, амброксана и сандала — то, что «приземлит» аромат на кожу и закрепит на весь день. Потом следуют пудра, белые цветы и цветок апельсина. Завершают композицию сладкий миндаль, мандарин и свежий бергамот.

Парфюмерная вода Conquer Me, For Me

Представьте сладкую мараскиновую вишню в бокале с шампанским. Именно так звучит аромат, в котором хочется встретить бой курантов, — искристо и празднично, как главная ночь года. В шлейфе слышны ноты ванили, дымного сандала, тёплого мускуса и вишнёвых конфет.

Духи «Букет Невесты», Empire Zone

Манифестируете встречу с тем самым и мечтаете надеть белое платье? Этот аромат поможет прикоснуться к мечте. Он ассоциируется с настоящей свадебной атмосферой: морем из живых цветов, счастливых улыбок, поздравлений и любви. В основе пирамиды — «белые» ноты: шёлк, мускус, ирис и тальк. Ещё можно почувствовать аккорды жасмина, туберозы, ландыша, флердоранжа и нероли.

Твёрдые духи Ines, Flame Moscow

Интимный формат парфюма, который не оставляет многометрового шлейфа и сидит близко к коже. Композиция получилась одновременно пряная и пудровая. В ней смешались жасмин, зелёный чай, сандал, мускус, пудра и травы. Похоже на аромат, стоящий в нагретой солнцем стеклянной теплице, — тёплый и уютный.

Парфюмерная вода Preppy Girl, Different Ego

Хотите лёгкости и беззаботности в наступающем году? Присмотритесь к этому парфюму. По флакону может показаться, что аромат внутри будет сладким и скорее гурманским, но это обманчивое ощущение. На самом деле композиция подвижная, искристая, но при этом стойкая. В основе — мускус, ладан, амбра и ваниль. За ними вступают ноты жасмина, мирры и марокканской розы, а завершают композицию щекочущий нос розовый перец, пудровый ирис и свежий нероли.