Как избавиться от секущихся кончиков

Начнем с неприятной правды: если кончики уже секутся, восстановить их невозможно. Никакие маски, масла и сыворотки не склеят расщепленный волос обратно. Это как пытаться соединить разорванную нитку — можно замаскировать проблему, но структура уже разрушена.

© Freepik

Все способы избавиться от секущихся кончиков, о которых вы слышали, — это либо профилактика, либо временная маскировка. Есть только один вариант решить проблему. О том, почему это происходит и как предотвратить, нам рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог-трихолог со стажем работы 17 лет Алла Волобуева.

Почему волосы секутся

Волос — это мертвая структура. У него нет механизма самовосстановления, как у кожи. Каждый волос покрыт защитным слоем — кутикулой, которая состоит из чешуек, плотно прилегающих друг к другу, как черепица на крыше.

«Когда эта защита повреждается, внутренняя часть волоса (кортекс) начинает разрушаться, волос расщепляется вдоль — это и есть секущиеся кончики», — рассказывает врач.

Главные причины повреждения:

термическое воздействие — фен, утюжок, плойка на температуре выше 180 градусов буквально запекают волос;

химическое воздействие — окрашивание, особенно осветление, обесцвечивание разрушает структуру на 30-50%;

механическое повреждение — расчесывание мокрых волос, тугие резинки, начесы, трение о подушку;

ультрафиолет — солнце разрушает белковые связи в волосе;

дефицит питательных веществ — недостаток белка, железа, витаминов группы B, омега-3.

«Еще один момент: чем длиннее волосы, тем выше вероятность сечения. Кончикам волос длиной 40-50 см может быть 3-4 года. Представьте, сколько раз за это время их мыли, сушили, расчесывали, укладывали. Износ неизбежен», — подчеркивает специалист.

Что точно не работает

За годы практики наш эксперт насмотрелась на разные «чудо-средства», которые обещают восстановить секущиеся кончики. Вот что, по ее словам, не работает.

Маски и масла для «восстановления» кончиков. Они могут временно склеить чешуйки кутикулы, создать пленку на поверхности волоса, визуально сделать кончики более гладкими. Но это косметический эффект, который смывается за 2-3 мытья головы. Структура волоса не восстанавливается.

Они могут временно склеить чешуйки кутикулы, создать пленку на поверхности волоса, визуально сделать кончики более гладкими. Но это косметический эффект, который смывается за 2-3 мытья головы. Структура волоса не восстанавливается. Ламинирование, ботокс для волос, кератиновое выпрямление. Эти процедуры создают защитную пленку вокруг волоса, временно запечатывают секущиеся кончики. Эффект держится 2-4 месяца, потом все возвращается. Плюс сама процедура часто включает термическое воздействие, которое может повредить волосы еще больше.

Эти процедуры создают защитную пленку вокруг волоса, временно запечатывают секущиеся кончики. Эффект держится 2-4 месяца, потом все возвращается. Плюс сама процедура часто включает термическое воздействие, которое может повредить волосы еще больше. «Запаивание» кончиков горячими ножницами. Теоретически горячее лезвие должно запаять срез и предотвратить дальнейшее расщепление. На практике эффект минимальный, а риск пересушить волосы — высокий. Обычная стрижка острыми профессиональными ножницами работает не хуже.

Теоретически горячее лезвие должно запаять срез и предотвратить дальнейшее расщепление. На практике эффект минимальный, а риск пересушить волосы — высокий. Обычная стрижка острыми профессиональными ножницами работает не хуже. Домашние маски из яиц, меда, кефира «для восстановления». Они увлажняют, питают, делают волосы мягче и послушнее. Это хорошо. Но секущиеся кончики не исчезнут — расщепленная структура остается.

Что действительно помогает

Единственный радикальный способ — регулярная стрижка. Алла:

«Раз в 2-3 месяца состригайте минимум полсантиметра, даже если отращиваете длину. Это предотвращает распространение расщепления вверх по длине волоса. Если не стричь секущиеся кончики, расщепление поднимается все выше — волос может расслоиться на 5-10 см от кончика. Тогда придется отрезать гораздо больше».

Профилактика — ключ к решению проблемы

Раз восстановить секущиеся кончики нельзя, нужно предотвращать их появление.

Минимизируйте термическое воздействие.

«Сушите волосы феном на расстоянии 20-30 см, на средней температуре, заканчивайте холодным обдувом. Утюжок и плойка — максимум 180 градусов, обязательно термозащита. Лучше вообще сократить использование до 1-2 раз в неделю», — рассказывает врач.

Правильное расчесывание.

«Никогда не расчесывайте мокрые волосы — они в 3 раза более уязвимы, чем сухие. Сначала промокните полотенцем, дайте немного подсохнуть, потом аккуратно расчешите расческой с широкими зубьями, начиная с кончиков, постепенно поднимаясь к корням. Не дергайте, не рвите узлы», — рекомендует Алла.

Защита во время сна. Спите на шелковой или сатиновой наволочке — она создает меньше трения, чем хлопок. Или заплетайте волосы в свободную косу на ночь.

Спите на шелковой или сатиновой наволочке — она создает меньше трения, чем хлопок. Или заплетайте волосы в свободную косу на ночь. Питание изнутри. Волосы на 80% состоят из белка (кератина). Если в рационе недостаточно белка — волосы становятся хрупкими, ломкими, секутся. Нужно минимум 1 грамм белка на килограмм веса в день. Плюс омега-3 (жирная рыба, льняное масло), биотин (яйца, орехи), железо (красное мясо, гречка), цинк (морепродукты, семечки).

Волосы на 80% состоят из белка (кератина). Если в рационе недостаточно белка — волосы становятся хрупкими, ломкими, секутся. Нужно минимум 1 грамм белка на килограмм веса в день. Плюс омега-3 (жирная рыба, льняное масло), биотин (яйца, орехи), железо (красное мясо, гречка), цинк (морепродукты, семечки). Профессиональный уход.

«Используйте шампунь и кондиционер для поврежденных или окрашенных волос — они содержат протеины, керамиды, аминокислоты, которые временно заполняют повреждения в структуре волоса. Раз в неделю — питательная маска на длину и кончики (не на корни!). Держите 10-15 минут, смойте теплой водой», — советует специалист.

Несмываемый уход. После мытья нанесите на влажные волосы пару капель арганового, кокосового или масла жожоба на кончики. Не переборщите, иначе волосы будут жирными. Буквально 2-3 капли на всю длину.

После мытья нанесите на влажные волосы пару капель арганового, кокосового или масла жожоба на кончики. Не переборщите, иначе волосы будут жирными. Буквально 2-3 капли на всю длину. Защита от ультрафиолета. Летом используйте спреи для волос с SPF или носите головные уборы. Солнце разрушает волосы не хуже, чем кожу.

Летом используйте спреи для волос с SPF или носите головные уборы. Солнце разрушает волосы не хуже, чем кожу. Реже мойте голову.

«Частое мытье вымывает натуральные масла, которые защищают волосы. Оптимально — 2-3 раза в неделю. Если волосы быстро жирнеют — используйте сухой шампунь между мытьем», — дает совет наш эксперт.

Когда стоит обратиться к трихологу

Если волосы секутся по всей длине, а не только на кончиках, обламываются у корней, выпадают больше 100 штук в день — это не про уход, это про здоровье. Возможные причины:

дефицит железа или ферритина (даже при нормальном гемоглобине);

гормональные нарушения (щитовидная железа, половые гормоны);

стресс и недосып;

жесткие диеты с дефицитом белка и жиров.

«Нужно сдать анализы: общий анализ крови, ферритин, витамин D, гормоны щитовидной железы, половые гормоны при необходимости. По результатам — коррекция питания, прием витаминов, лечение основного заболевания», — рассказывает Алла.

Реалистичные ожидания

Если вы годами красили волосы, каждый день сушили феном и утюжком, а теперь хотите за месяц получить идеальные гладкие кончики — это невозможно. Восстановление волос — это долгий процесс. Волосы растут примерно 1-1,5 см в месяц. Если повреждено 10 см длины, потребуется 6-8 месяцев, чтобы отрастить здоровую длину и постепенно состричь поврежденное.

«Но если вы начнете правильный уход сейчас, через 3-4 месяца увидите разницу: новые волосы будут расти более здоровыми, крепкими, меньше ломаться и сечься. А через полгода-год сможете отрастить ту длину, о которой мечтали, без секущихся кончиков», — делится трихолог.

Главное — терпение, последовательность и реалистичный подход. Волосы не восстанавливаются за одну процедуру, но правильный уход дает результат.