Пять правил, как носить колготки с платьем в 2026 году

Колготки с платьем — это не просто способ согреться, а настоящий инструмент для создания вау-эффекта. Помнишь, как десять лет назад все носили плотные черные колготки с простыми платьями, и это выглядело скучно и предсказуемо? Сегодня тренды диктуют яркость, текстуру и смелые комбинации.

© Freepik

Мы собрали пять правил, чтобы твой образ был свежим, актуальным и полным индивидуальности. Готова внедрить их в свой образ?

Первое правило: выбирай цветные колготки для акцента

Забудь про вечный черный — в 2026 правят красные, фисташковые, лесные зеленые и даже белые оттенки. Они добавляют энергии и делают образ живым. Например, надень красные колготки под черное мини-платье с меховой отделкой — это буржуазный шик, который кричит о роскоши. Или фисташковые под белое платье с коричневым свитером: цветовой блокинг, который удлиняет ноги и добавляет глубины. Главное — подбирай оттенок под обувь или аксессуары, чтобы избежать хаоса.

Второе правило: экспериментируй с узорами и текстурами

Простые гладкие колготки? Нет! Теперь в моде принт, кружево, сетка и даже имитация вязки. Они добавляют романтики и объема. Сочетай узорчатые колготки с платьем в стиле преппи — плиссированной юбкой и ботинками на толстой подошве. Или надень кружевные под миди-платье с объемными рукавами: это романтично и современно. Избегай перегрузки: если колготки с принтом, платье пусть будет однотонным.

Третье правило: играй с силуэтами и слоями

В моде многослойность. Надевай колготки под мини-платья с меховыми жакетами или под миди с оверсайз-свитерами. Добавь шарф как пояс или перчатки поверх рукавов — это тренд с Лондонской недели моды. Для офиса: структурированное платье с прозрачными колготками и жакетом. А для вечера — платье с разрезами и цветными колготками под высокие сапоги. Слои создают глубину и защищают от холода, делая образ многогранным. Главное — баланс: не прячь фигуру полностью, пусть колготки выглядывают.

Четвертое правило: подбирай обувь, которая усиливает эффект

Забудь про скучные туфли на каблуке — в 2026 колготки сочетают с балетками, ковбойскими ботинками или кроссовками. Прозрачные черные колготки с платьем и балетками — это отсылка к Dior, элегантно и удобно. Цветные колготки с массивными ботинками добавят дерзости, а узорчатые ботинками — уличного шарма. Для зимы выбирай сапоги до колена: они удлиняют ноги и делают лук собранным.

Пятое правило: создавай контрасты для вау-эффекта

В 2015 все было тон-в-тон, но теперь в тренде смелые сочетания. Например, прозрачные колготки под тяжелое платье с мехом или блестящие под матовое. Добавь аксессуары: сумку в форме голубя (как у LOEWE) или шарф в клетку. Для дневного лука: белые колготки под темное платье с яркими серьгами. Вечером: зеленые с золотистым платьем и металлическими браслетами. Контрасты делают образ динамичным и оригинальным, помогая выделиться.

Колготки с платьем сегодня — это не просто про тепло, а про творчество и самовыражение. Экспериментируй, пробуй новое и наслаждайся процессом — ты заслуживаешь быть в центре внимания!