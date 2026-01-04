Как избавиться от носогубных складок без уколов: эффективные методы
Носогубные складки — одна из самых частых эстетических проблем, с которой сталкиваются женщины после 30 лет. Они придают лицу уставший, «тяжелый» вид. И, чтобы от них избавиться, далеко не все готовы прибегать к инъекциям или хирургическим методам. Хорошая новость в том, что выраженность носогубных складок действительно можно уменьшить без уколов. «Рамблер» поделится работающими способами.
Почему появляются носогубные складки?
Многие думают, что носогубные складки являются исключительно результатом возрастных изменений. Однако их формирование связано сразу с несколькими процессами:
- Во-первых, с потерей подкожно-жировой клетчатки в средней трети лица. С возрастом жировые пакеты смещаются вниз, объем в области скул уменьшается, а ткань буквально «сползает» к носогубной зоне.
- Во-вторых, с ослаблением мышц и связок. Мимическая мускулатура лица работает постоянно, но при неправильных паттернах движения (зажимы, привычка сжимать губы, асимметрия) мышцы тянут кожу вниз.
- В-третьих, важную роль играет состояние кожи — снижение выработки коллагена, обезвоженность, потеря эластичности и микроциркуляции.
- В-четвертых, на глубину складок влияют осанка, положение головы, напряжение шеи и даже прикус.
Массаж лица — ключевой инструмент
Один из самых эффективных немедикаментозных способов уменьшить выраженность носогубных складок — регулярный массаж лица. Его задачей является не разглаживание кожи, а восстановление нормального движения тканей и лимфы. Хорошо работают техники:
- буккального массажа (работа через полость рта);
- миофасциального релиза;
- лимфодренажные;
- скульптурного массажа.
Исследования в области дерматологии и реабилитационной косметологии показывают, что регулярное воздействие на глубокие слои мягких тканей улучшает микроциркуляцию, снижает отечность и способствует визуальному уменьшению складок уже через четыре–шесть недель практики.
Важно: массаж должен выполняться мягко, без растягивания кожи. Агрессивное растягивание морщин дает обратный эффект.
Упражнения для лица: работают ли они?
Гимнастика для лица действительно может дать эффект — но только при системном и грамотном подходе. Основная цель упражнений — восстановление баланса между перенапряженными и ослабленными мышцами. Наиболее эффективны упражнения, направленные на:
- расслабление круговой мышцы рта;
- укрепление скуловой группы;
- улучшение подвижности верхней губы;
- снятие зажимов в нижней челюсти.
Весь цикл упражнений займет не более 10–15 минут в день. При регулярном выполнении многие женщины отмечают визуальное уменьшение заломов и более подтянутый овал лица уже через один–два месяца.
Роль осанки и шеи
Одна из недооцененных причин углубления носогубных складок — положение головы и шеи. Постоянный наклон вперед, например, при работе за компьютером, приводит к перенапряжению платизмы и смещению мягких тканей лица вниз.
Исправление осанки, работа с шейно-воротниковой зоной, растяжка грудного отдела и коррекция положения головы во сне дают выраженный визуальный эффект. Часто после нормализации осанки лицо буквально «поднимается» без каких-либо косметических процедур.
Уход за кожей: что действительно работает
Косметические средства не способны убрать складки полностью, но они важны как поддержка. Особенно эффективны:
- средства с ретинолом и его производными — стимулируют обновление кожи;
- сыворотки с пептидами и ниацинамидом;
- кремы с церамидами для восстановления барьера.
Важно: уход работает только в комплексе с массажем и корректировкой образа жизни. Не стоит надеяться на чудо-средства.
Сон, стресс и гормоны
Хронический стресс и недосып напрямую отражаются на лице. Повышенный кортизол разрушает коллаген, усиливает отечность и делает складки глубже. Сон на боку или животе также способствует формированию асимметрии и заломов. Оптимальный режим сна, снижение уровня тревожности и регулярное расслабление мышц лица — обязательная часть профилактики возрастных изменений.
Когда стоит обратиться к специалисту?
Если носогубные складки выражены сильно и сопровождаются опущением тканей, стоит проконсультироваться с косметологом или врачом-реабилитологом. Иногда причина кроется в прикусе, работе ВНЧС или хроническом мышечном спазме, который невозможно устранить самостоятельно. При этом даже в таких случаях грамотный специалист сначала предложит неинвазивные методы и только потом может рекомендовать инъекции как вспомогательную меру.
