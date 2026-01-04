Как избавиться от носогубных складок без уколов: эффективные методы

Носогубные складки — одна из самых частых эстетических проблем, с которой сталкиваются женщины после 30 лет. Они придают лицу уставший, «тяжелый» вид. И, чтобы от них избавиться, далеко не все готовы прибегать к инъекциям или хирургическим методам. Хорошая новость в том, что выраженность носогубных складок действительно можно уменьшить без уколов. «‎Рамблер» поделится работающими способами.

Почему появляются носогубные складки?

Многие думают, что носогубные складки являются исключительно результатом возрастных изменений. Однако их формирование связано сразу с несколькими процессами:

Во-первых, с потерей подкожно-жировой клетчатки в средней трети лица. С возрастом жировые пакеты смещаются вниз, объем в области скул уменьшается, а ткань буквально «сползает» к носогубной зоне.

с потерей подкожно-жировой клетчатки в средней трети лица. С возрастом жировые пакеты смещаются вниз, объем в области скул уменьшается, а ткань буквально «сползает» к носогубной зоне. Во-вторых, с ослаблением мышц и связок. Мимическая мускулатура лица работает постоянно, но при неправильных паттернах движения (зажимы, привычка сжимать губы, асимметрия) мышцы тянут кожу вниз.

с ослаблением мышц и связок. Мимическая мускулатура лица работает постоянно, но при неправильных паттернах движения (зажимы, привычка сжимать губы, асимметрия) мышцы тянут кожу вниз. В-третьих, важную роль играет состояние кожи — снижение выработки коллагена, обезвоженность, потеря эластичности и микроциркуляции.

важную роль играет состояние кожи — снижение выработки коллагена, обезвоженность, потеря эластичности и микроциркуляции. В-четвертых, на глубину складок влияют осанка, положение головы, напряжение шеи и даже прикус.

Массаж лица — ключевой инструмент

Один из самых эффективных немедикаментозных способов уменьшить выраженность носогубных складок — регулярный массаж лица. Его задачей является не разглаживание кожи, а восстановление нормального движения тканей и лимфы. Хорошо работают техники:

буккального массажа (работа через полость рта);

миофасциального релиза;

лимфодренажные;

скульптурного массажа.

Исследования в области дерматологии и реабилитационной косметологии показывают, что регулярное воздействие на глубокие слои мягких тканей улучшает микроциркуляцию, снижает отечность и способствует визуальному уменьшению складок уже через четыре–шесть недель практики.

Важно: массаж должен выполняться мягко, без растягивания кожи. Агрессивное растягивание морщин дает обратный эффект.

Упражнения для лица: работают ли они?

Гимнастика для лица действительно может дать эффект — но только при системном и грамотном подходе. Основная цель упражнений — восстановление баланса между перенапряженными и ослабленными мышцами. Наиболее эффективны упражнения, направленные на:

расслабление круговой мышцы рта;

укрепление скуловой группы;

улучшение подвижности верхней губы;

снятие зажимов в нижней челюсти.

Весь цикл упражнений займет не более 10–15 минут в день. При регулярном выполнении многие женщины отмечают визуальное уменьшение заломов и более подтянутый овал лица уже через один–два месяца.

Роль осанки и шеи

Одна из недооцененных причин углубления носогубных складок — положение головы и шеи. Постоянный наклон вперед, например, при работе за компьютером, приводит к перенапряжению платизмы и смещению мягких тканей лица вниз.

Исправление осанки, работа с шейно-воротниковой зоной, растяжка грудного отдела и коррекция положения головы во сне дают выраженный визуальный эффект. Часто после нормализации осанки лицо буквально «поднимается» без каких-либо косметических процедур.

Уход за кожей: что действительно работает

Косметические средства не способны убрать складки полностью, но они важны как поддержка. Особенно эффективны:

средства с ретинолом и его производными — стимулируют обновление кожи;

сыворотки с пептидами и ниацинамидом;

кремы с церамидами для восстановления барьера.

Важно: уход работает только в комплексе с массажем и корректировкой образа жизни. Не стоит надеяться на чудо-средства.

Сон, стресс и гормоны

Хронический стресс и недосып напрямую отражаются на лице. Повышенный кортизол разрушает коллаген, усиливает отечность и делает складки глубже. Сон на боку или животе также способствует формированию асимметрии и заломов. Оптимальный режим сна, снижение уровня тревожности и регулярное расслабление мышц лица — обязательная часть профилактики возрастных изменений.

Когда стоит обратиться к специалисту?

Если носогубные складки выражены сильно и сопровождаются опущением тканей, стоит проконсультироваться с косметологом или врачом-реабилитологом. Иногда причина кроется в прикусе, работе ВНЧС или хроническом мышечном спазме, который невозможно устранить самостоятельно. При этом даже в таких случаях грамотный специалист сначала предложит неинвазивные методы и только потом может рекомендовать инъекции как вспомогательную меру.

