Определены главные тренды ювелирных украшений на Новый год

В зимних образах особенно актуальны украшения, выполненные в традиционных техниках — серьги с эмалью и росписью по перламутру в изумумрудных и серебристых тонах. Об этом «Газете.Ru» рассказала основательница ювелирного дома Kabarovsky Вера Кабаровская.

© Freepik

«Роспись по перламутру придает изделиям особое сияние и переливы. Витражная эмаль создает эффект преломления зимнего солнца, напоминая о морозных узорах на окнах. Роспись по горячей и холодной эмали добавляет глубину цвета и благородство — такие изделия выглядят как настоящие произведения искусства. Среди самых востребованных украшений к Новому году — серьги с подвесками, которые элегантно обрамляют лицо и привлекают внимание к вечернему образу. Крупные фантазийные серьги в русском стиле отлично миксуются с меховыми шубами и шапками. Изделия с эмалью и рельефными деталями особенно удачно дополняют фактурность зимних образов», — отметила Кабаровская.

Она добавила, что зимние коллекции традиционно состоят из украшений с глубокими насыщенными оттенками.