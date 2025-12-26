Ювелирный эксперт рассказал о неожиданном тренде среди мужчин

Ювелирный эксперт Кабаровская: в России появился тренд на мужские броши
В этом сезоне большим спросом пользуются мужские броши из серебра с чернением или позолотой. Об этом «Газете.Ru» рассказала основательница российского ювелирного дома Kabarovsky Вера Кабаровская.
«Среди мужчин набирают популярность броши — их носят на шейных платках и лацканах пиджаков. Это изящный способ добавить индивидуальности классическому образу без излишней эксцентричности», — пояснила Кабаровская.
Особенно популярны изделия из серебра с чернением или позолотой, которые гармонично сочетаются с деловым и вечерним стилем.
«Покупатели все чаще выбирают эксклюзивные коллекции с ручной работой и авторским дизайном. Людям важна история, которую несет украшение, его уникальность и связь с традициями. Новогодние праздники — это время, когда хочется особенной красоты и волшебства», — добавила Кабаровская.