Ювелирный эксперт рассказал о неожиданном тренде среди мужчин

В этом сезоне большим спросом пользуются мужские броши из серебра с чернением или позолотой. Об этом «Газете.Ru» рассказала основательница российского ювелирного дома Kabarovsky Вера Кабаровская.

© Freepik

«Среди мужчин набирают популярность броши — их носят на шейных платках и лацканах пиджаков. Это изящный способ добавить индивидуальности классическому образу без излишней эксцентричности», — пояснила Кабаровская.

Особенно популярны изделия из серебра с чернением или позолотой, которые гармонично сочетаются с деловым и вечерним стилем.