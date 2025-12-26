Креативный продюсер объяснил, как звезды должны формировать свой имидж

Продюсер Аведисянц: имидж звезды должен строиться на личности
При формировании имиджа звезд стоит делать упор на личность человека. Об этом «Газете.Ru» рассказал креативный продюсер, обладатель международной кинонаграды Athens International Art Film Festival Гаспар Аведисянц.
«Это ключевая основа, без которой невозможно создать сильный и устойчивый личный бренд. Запросы рынка, тренды, визуальные коды и форматы меняются постоянно — иногда раз в несколько лет, а в современном мире и по несколько раз в год. Но невозможно каждый раз "перепридумывать" личный бренд человека или звезды под новые рыночные запросы», — объяснил эксперт.
По словам Аведисянца, у звезд всегда есть четкие требования к рекламе и проектам. Изначально стоит обращать внимание на то, что близко знаменитости, от чего далее стоит отталкиваться при формировании имиджа.
«Поэтому при правильном формировании имиджа менеджеры, агенты, продюсеры в первую очередь стараются глубоко понять личность: какие у человека ценности, что ему органично, а что нет, зачем он или она участвует в том или ином проекте. Это касается всех — актеров, музыкантов, спортсменов», — рассказал продюсер.
Аведисянц заявил, что любой имидж должен формироваться без потери аутентичности. По его словам, при работе со знаменитостями важно сразу обозначить границы — на что человек готов пойти в рамках образа, а на что нет.
«Фальшь сегодня считывается очень быстро: аудитория далеко не наивна. Если продукт или образ ненастоящий, это становится заметно почти сразу. Сильный личный бренд как раз и строится на том, что образ не противоречит личности. Можно какое-то время играть роль, но это всегда менее эффективно и недолговечно. В какой-то момент аудитория это почувствует, а самому человеку будет все сложнее поддерживать образ, в который он или она не верит», — заключил креативный продюсер.