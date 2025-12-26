«Ангел» Victoria's Secret вышла на публику в платье с голой спиной

«Ангел» Victoria's Secret, модель Эльза Хоск вышла на публику в платье с голой спиной. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Эльза Хоск снялась в черном платье с голой спиной. Волосы модель собрала в низкий пучок и сделала легкий вечерний макияж.

© Газета.Ru

В ноябре Эльза Хоск опубликовала в личном блоге фото, где позировала в черных кружевных колготках, леопардовой шубе с меховой отделкой и розовом корсетном платье. «Ангел» Victoria's Secret дополнила образ черными туфлями и кожаной сумкой. Звезда подиумов распустила волосы и сделала легкий макияж.

Позже Эльза Хоск выложила фотографию, на которой стояла в кожаном костюме, состоящем из жакета и брюк. Модель добавила к наряду солнцезащитные очки, туфли на каблуках и сумку. «Ангел» Victoria's Secret была запечатлена с собранными в низкий пучок волосами и макияжем в естественном стиле.

С 2015 года Эльза Хоск состоит в отношениях с британским бизнесменом Томом Дейли. В феврале 2021 года у пары родилась дочь, которую они назвали Тууликки Джоан Дейли.