Алена Водонаева без бюстгальтера снялась в примерочной

Российская телеведущая Алена Водонаева показала откровенные фото из примерочной. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» снялась в черных колготках и прозрачном платье с глубоким V-образным декольте, сквозь ткань которого просвечивали трусы с высокой посадкой. На размещенном кадре видно, что знаменитость не стала надевать под изделие бюстгальтер.

Кроме того, Водонаева поделилась снимками, на которых продемонстрировала фигуру в корсете с прозрачными вставками на талии и над грудью. Вдобавок она примерила платье с подчеркивающими ее объемный бюст чашками.

Ранее сообщалось, что Алена Водонаева вышла в свет в откровенном образе. Тогда телеведущая посетила вечеринку по случаю дня рождения журнала «Москвичка» в прозрачных легинсах.