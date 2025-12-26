Жена Цекало снялась в лифчике и колготках

Жена Александра Цекало, художница Дарина Эрвин, снялась после похудения. Профессиональными снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Дарина Эрвин позировала в черном лифчике и красных колготках. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали легкий макияж с красной помадой.

© Газета.Ru

Модель недавно объяснила, почему сильно похудела. Она больше года скрывала это от общественности. У Эрвин начались серьезные проблемы с шейными позвонками и рукой из-за перегрузки. Художнице сделали несколько операций, а сейчас у нее проходит процесс восстановления. Жена Цекало отметила, что не привыкла жаловаться, поэтому не комментировала разные слухи о себе.

Летом 2024 года супруга шоумена показала свою изменившуюся фигуру. Многие обвинили Эрвин в применении «Оземпика». Препарат в последние годы стал популярным средством для похудения среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа. Некоторые сочувствовали модели, предполагая, что она страдает анорексией. Жена Цекало не отвечала на вопросы подписчиков и не пыталась их в чем-то переубедить. Она призналась, что регулярно сталкивается с хейтом по поводу своей внешности, но старается не реагировать на него.