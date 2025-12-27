Как правильно использовать ретинол и ниацинамид

Ретинол и ниацинамид — это не конфликтующие ингредиенты, а два помощника, которые прекрасно работают совместно, если их правильно использовать. Как сочетать эти два компонента в повседневном уходе за кожей, рассказала «Вечерней Москве» косметолог, дерматолог сети клиник «Семейная» Александра Пашкова.

© Вечерняя Москва

Как работают ретинол и ниацинамид

Что такое ретинол

Ретинол — это один из самых изученных и эффективных компонентов в дерматологии. Он ускоряет обновление кожи, борется с акне, разглаживает мелкие морщины, делает текстуру более ровной. Однако у него есть один минус — в первые недели использования кожа часто может шелушиться, покраснеть, стать более сухой.

Что такое ниацинамид

Это мягкий, спокойный, противовоспалительный компонент. Он укрепляет барьер, успокаивает чувствительность, выравнивает тон, уменьшает воспаления.

Когда мы соединяем эти два средства, они буквально дополняют друг друга: ретинол работает глубоко, а ниацинамид создает комфортные условия для этого, потому что каждый компонент закрывает слабые стороны другого.

Ретинол может сушить и раздражать кожу, а ниацинамид снижает потерю влаги и уменьшает чувствительность и воспаление. Ретинол борется с морщинами и акне и отшелушивает, тогда как ниацинамид помогает коже восстановиться, предотвращает покраснение и помогает защитному барьеру не сломаться.

Почему появляется раздражение

Тандем этих компонентов в уходе дает более ровный тон, успокаивает кожу и снижает риск побочных эффектов. Однако при совместном применении у многих возникает раздражение — все из-за ошибок, которые можно допустить в уходе за кожей.

Ошибка № 1 — начинать с сильных концентраций

Пациент покупает ретинол 1 процент, надеясь получить быстрый эффект, но уже через неделю приходит к дерматологу с красными щеками и шелушением. Все из-за того, что кожа не успела адаптироваться. Как это сделать правильно:

ретинол — 0,1–0,3 процента в начале;

ниацинамид — 2–5 процентов, а не 10–15 процентов.

Ошибка № 2 — наносить все сразу, много и часто

Таким образом уход превращается в химический эксперимент, а кожа такого не любит. Принцип простой: чем активнее ингредиент — тем проще должна быть остальная часть рутины.

Ошибка № 3 — отсутствие увлажнения

Даже самая стойкая кожа начинает страдать, если после ретинола не нанести увлажняющий крем. Увлажнение — это обязательный шаг, пропускать его нельзя.

Ошибка № 4 — наносить ретинол на мокрую кожу

В этом случае ретинол быстрее и глубже проникает в кожу, но работает не на том слое, который нужен, вызывая раздражение. Наносите средство только на сухую кожу.

Ошибка № 5 — использовать ретинол утром

Ретинол на солнце дает повышенный риск раздражения и появления пигментации, поэтому его место — только в вечернем уходе.

Как правильно сочетать ретинол и ниацинамид

Существует несколько схем, поэтому выбирать нужно под свой тип кожи.

Нормальная, комбинированная или жирная кожа

Мягкое умывание.

Ниацинамид.

Ретинол.

Нежирный увлажняющий крем.

Использование — два–три раза в неделю на старте.

Чувствительная кожа

Утром — ниацинамид.

Вечером — ретинол.

Постепенно кожа станет спокойнее, и в будущем можно будет попробовать объединить компоненты.

Склонная к раздражениям кожа

Крем.

Ретинол.

Крем.

Так мы как будто заворачиваем актив в мягкую «подушку».

Лучше всего ретинол и ниацинамид работают вместе:

при акне — меньше воспалений, регулируется себум;

при неровном тоне — кожа становится чище и светлее;

при пигментации — процесс осветления идет мягко, без вспышек раздражения;

при первых морщинах — кожа становится плотнее и ровнее;

при тусклости — появляется здоровое сияние.

А о том, какие процедуры поддержат кожу в зимний период и на что обратить внимание, рассказала «Вечерней Москве» дерматовенеролог Ирина Марченко.