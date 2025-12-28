Главный оттенок 2026 года: что надеть для привлечения удачи

Готовясь к празднику, многие задумываются не только о меню, но и о новогоднем наряде. Считается, что правильный оттенок может притянуть удачу. Стилисты и астрологи определяют главный цветовой тренд. Оказывается, Красной Огненной Лошади нравится яркая фуксия в паре с серебристо-серым.

Если вы хотите быть в центре внимания, смело выбирайте фуксию. Для женщин это может быть бархатное платье-футляр или пышная юбка, для мужчин — смелая рубашка насыщенного розового оттенка под строгим костюмом. Дополните образ серебристыми аксессуарами. Считается, что такой выбор привлечет смелость, новые романы и карьерный взлет, отмечает канал Sinichka Hairstyles.

Для предпочитающих сдержанную роскошь базой станет серебристо-серый. Элегантное серое платье с металлическим отливом или идеальный серый костюм станут отличным холстом для яркого акцента цвета фуксии — в виде галстука, пояса или клатча. Этот образ, по мнению экспертов, притянет финансовую стабильность, уважение и мудрые решения.

Символ года также благоволит к другим глубоким и мерцающим оттенкам: благородному бордо, роскошному изумрудному и всем металликам — серебру, золоту, бронзе. Астрологи советуют в год Огненной Лошади избегать спокойных пастельных тонов, делая выбор в пользу энергии, драйва и ярких красок.

Кстати, чтобы не «разозлить» Лошадь, исключите «хищные» принты вроде змеи или леопарда или змеи. Символ года их боится. Неон и кислотные цвета тоже оставьте в прошлом. И даже для скромного домашнего вечера наденьте что-то новое и красивое, убрав в сторону старый халат.