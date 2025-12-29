Экс-ведущая «Ревизорро» выложила фото в мини-платье с декольте

Экс-ведущая программы «Ревизорро» Елена Летучая снялась в мини-платье. Артистка разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

47-летняя Елена Летучая позировала перед камерой в черном мини-платье с декольте, которое дополнила жакетом в тон, капроновыми колготками, браслетом и серьгами. Телеведущая предстала с уложенными в пучок волосами и макияжем с красной помадой и черными стрелками. Звезда «Ревизорро» была запечатлена на кресле с леденцом в руке.

15 декабря Елена Летучая посетила предновогодний ужин сервиса «Яндекс Книги», который прошел в Москве. Телеведущая выбрала для закрытого светского мероприятия черное мини-платье, украшенное перьями. Артистка также надела туфли на каблуках, браслет с бриллиантами, серьги и ожерелье. Знаменитость уложила волосы в локоны и сделала макияж с черными стрелками и красной помадой.

До этого Елена Летучая снялась во время рыбалки. Телеведущая предстала перед камерой в телесном бикини и солнцезащитных очках. Артистка также надела золотую цепочку и браслеты. Знаменитость была запечатлена с мокрыми распущенными волосами и без макияжа с огромной рыбой. Снимок был сделан на лодке.