Певица Нюша снялась в комбинезоне в спортзале. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Нюша в комбинезоне с глубоким декольте и юбкой сделала планку на камеру в спортзале. Певица также выполнила несколько физических упражнений на разные группы мышц. При этом она отказалась от макияжа и укладки.

Несколько недель назад Нюша появилась на юбилейном фестивале современной музыки «Новая Песня года». Певица выбрала для закрытого мероприятия платье с серебристым верхом и перьевой юбкой с разрезом. Поп-исполнительница добавила к образу блестящие туфли на каблуках. Знаменитость позировала перед фотографами с распущенными волосами и вечерним макияжем.

Позже Нюша в интервью изданию Super.ru раскрыла свой секрет красоты. Она призналась, что регулярно работает над собой, чтобы поддерживать молодость и стройность. Певица отметила, что занимается не только телом и лицом, но и внутренним самочувствием.

Ранее Нюша вышла в свет в бархатном платье с поясом из кристаллов.