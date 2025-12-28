Шапки, которые согреют и удивят: главные тренды зимы

Если трикотажная бини уже набила оскомину и хочется добавить в образ свежести и стиля, присмотритесь к трендовым шапкам. Выборы есть: зима -2026 предлагает множество вариантов от классики до смелых моделей.

Тренд на уют и практичность подтверждает популярность меховой ушанки. Эту шапку выбирают те, кто не готов жертвовать теплом ради стиля. В моде также шапка-боярка с широким меховым отворотом. Она сочетает в себе роскошь и практичность. Эта модель отлично вписывается как в деревенскую эстетику cottage corе, так и в городской лук с шубкой или дубленкой, поясняет канал Lady’Style.

Капор тоже сохраняет свою актуальность. Этот головной убор универсален: его можно носить и с элегантным пальто, и с объемным пуховиком. Для особых случаев подойдет теплая шляпа-таблетка из меха или с наполнителем. Она не защитит уши в сильный мороз, но станет изящным акцентом в относительно теплую погоду.

Неожиданным, но актуальным вариантом выглядит теплая панама из шерсти или ангоры. Ее можно сочетать с кожаными брюками и укороченной шубой, создавая эффектный образ в одной цветовой гамме.

Кстати, ушанка является частью тренда slavic girl. Но это уже не большие меховушки из советского прошлого. Современная шапка-ушанка стала более аккуратной и легкой. Сейчас носят модели из материалов, которые не добавляют голове лишнего объема.

Как писал «ГлагоL», тренд на ностальгию отразился и на головных уборах. Например, современные модницы с большой любовью носят береты и кепки. Береты теперь шьют из кожи, бархата или твида.