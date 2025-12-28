Стилист назвала тренды в год Лошади

Однако, как отмечает Марина Тимофеева, известный новосибирский стилист и руководитель школы «Лаборатория имиджа», в 2026-м эта «нормальность» будет окрашена в яркие, почти неоновые тона футуризма и ностальгии. Готовясь к празднику, стоит выбрать один из трёх сценариев, определяющих главные тенденции года.

© VN.ru

Тренд 1: Смелость и Эксцентричность — оседлать волну

Для тех, кто верит, что удача любит смелых, идеальным станет праздник в клубе или на тематической вечеринке. В одежде это выразится через все, что притягивает взгляд:

Текстуры-хамелеоны: струящийся шелк, бархат, парча.

Световая атака: пайетки, стразы, металлизированные ткани, латекс, создающие эффект живого света.

Драматургия формы: прозрачные комбинезоны, платья с гипер-объёмными рукавами, накидки.

Атрибуты кинодивы: перья и мех (в том числе искусственный) для моментального создания гламурного, театрального образа.

Цвета: Огненно-красный и оранжевый, солнечный жёлтый, горячее серебро.

Тренд 2: Осознанный консерватизм — уютный кружок

Для ценителей тихого праздника в кругу семьи или близких друзей тренд «тихого богатства» эволюционирует. Вместо строгого «олдмани» на первый план выходит практичный шик английской деревни. Вещи должны быть тактильно приятными и оставаться в гардеробе долго после боя курантов:

Натуральные фактуры: твид, шерсть, кашемир, велюр, плотный хлопок.

Ручная работа и детали: вязаные жилеты, вышивка, кожаные акценты, бахрома.

Силуэты: уютные кардиганы, брюки со стрелками, плиссированные юбки, платья-рубашки.

Глубокие и спокойные — бардо, винный, шоколадный, тёплый бежевый, оттенок шампань.

Тренд 3: Цифровой футуризм и Ностальгия — Поколение Z и не только

Молодое поколение и блогеры зададут тон, смешивая ретро и взгляд в будущее. Здесь два основных вектора:

Кибер-романтика: образы, вдохновлённые аниме и космосом. Романтичные платья с пышными рукавами и объемными воротниками сочетаются с неоновыми акцентами и сложными, архитектурными силуэтами. Кружево и невинность исторических образов получают цифровое прочтение.

Ностальгический диско-гламур: сочный стиль 80-х вернётся в виде топов-бандо, брюк-клеш, юбок «солнце» и вечерних пальто с плечами силуэта power dress. Образ «райской птицы» — ваш главный козырь.

Главный этический тренд: Апсайклинг как смелость

Веяние осознанного потребления перерастает в мощное творческое направление. В эпоху перемен смелость — это не только надеть яркое, но и переосмыслить старое. Джинсы, превращённые в шорты, пиджаки с художественными «порезами», лоскутные платья и пальто с декоративными заплатами станут символами нового мышления, где ценятся креатив, индивидуальность и забота о планете.

Итог: 2026 год предлагает отказаться от мрачного и невыразительного, но сделать это осознанно. Выбирайте между смелой эксцентричностью, тактильным уютом или цифровой романтикой. Главное — позвольте вашему новогоднему образу отражать внутреннее состояние: голод по цвету, жажду спокойствия или готовность к стремительным переменам. Встречайте год Огненной Лошади в том, что делает вас счастливыми здесь и сейчас.