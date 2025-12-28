Кайли Дженнер показала фото в украшениях за $60 тысяч

Модель и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер снялась в украшениях $60 тысяч. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Кайли Дженнер опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, на котором позировала в серьгах-гвоздиках и цепочке с кулоном с пантерой от бренда Cartier. Стоимость комплекта ювелирных изделий составляет около $60 тысяч. Интернет-пользователи предположили, что Тимоти Шаламе подарил украшения модели на Рождество.

На днях Кайли Дженнер показала кадры, сделанные во время празднования католического Рождества. Для мероприятия модель выбрала винтажное облегающее макси-платье от Джонна Гальяно с драпировкой снизу. Бизнесвумен добавила к образу туфли на каблуках в тон. Звезде реалити-шоу сделали укладку с косами и макияж с темными тенями, контурингом, румянами и матовой темно-розовой помадой.

До этого 28-летняя Кайли Дженнер опубликовала фото, где предстала перед камерой в нежно-розовом платье с вырезами по бокам и открытой спиной, которое было украшено страусиными перьями. Модель не стала надевать бюстгальтер. Звезда реалити-шоу дополнила образ белой кожаной сумкой. Бизнесвумен уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж в нюдовых тонах с черными стрелками и блеском.

Ранее Кендалл Дженнер опубликовала фото в платье с глубоким декольте.