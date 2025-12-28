Актриса Нина Добрев снялась в крошечном бикини

Голливудская актриса Нина Добрев продемонстрировала фигуру в купальнике. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя Нина Добрев предстала перед камерой в черном крошечном бикини. Актриса позировала с собранными в хвост волосами в сауне во время отпуска.

«Мысленно в режиме полета», — подписала фото знаменитость.

В сентябре Нина Добрев в книге журналистки Саманты Хайфилл

«Я чувствовала себя эпичной: устная история «Дневников вампира» рассказала, почему ушла из популярного сериала. Актриса призналась, что покинула проект из-за неравной оплаты труда — ей платили меньше, чем ее коллегам-мужчинам Полу Уэсли и Иэну Сомерхолдеру. При этом в контракте знаменитости была указана одна роль — Елены, а по факту Добрев играла и двойника своей героини, Кэтрин.

В конце концов ей немного увеличили гонорар, но денег было все равно меньше, чем у актеров. Добрев заявила, студия посоветовала сценаристам прекратить включать Кэтрин в сцены, потому что ей не хотели платить за обе роли.

Знаменитость решила не продлевать свой контракт после 6-го сезона и покинула вампирский сериал в мае 2015 года.

