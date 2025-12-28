Селену Гомес сняли в облегающей майке без бюстгальтера

Певица и актриса Селена Гомес появилась на публике в облегающей майке. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци подловили Селену Гомес 27 декабря в Лос-Анджелесе. Актриса была замечена после посещения салона автозагара Palm Beach Tan. Певица вышла на публику в белой облегающей майке, под которую не стала надевать бюстгальтер. Поп-исполнительница добавила к ней черные широкие брюки, пушистые тапки и черные солнцезащитные очки. В руке она несла халат. Знаменитость была запечатлена с собранными в небрежный пучок волосами и без макияжа.

В конце ноября 33-летняя Селена Гомес опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в черной майке, коротких шортах и тапках. Поп-исполнительница также надела кольца. Певица была запечатлена с собранными в хвост волосами и без косметики, сидя на диване.

До этого Селена Гомес организовала третий ежегодный благотворительный вечер Rare Impact Fund Benefit. Актриса появилась на мероприятии в сопровождении своего мужа Бенни Бланко. Для выхода на публику она предпочла сатиновое розовое мини-платье с накидкой. Позже певица сменила образ на бордовый наряд и вышла к папарацци с Бенни Бланко.