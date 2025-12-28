Кристина Асмус пошутила о своей популярности и поделилась отпускным фото

Кристина Асмус с юмором рассказала о курьезном случае на съемках нового проекта в центре Москвы. Забавный диалог с прохожим актриса описала в личном блоге, заодно объявила, что после плотного графика наконец берет паузу и улетает отдыхать.

По словам Асмус, во время съемочного дня к ассистенту по актерам подошел любопытный мужчина и поинтересовался, что именно снимают. Услышав ответ, он уточнил, задействованы ли в проекте известные артисты.

Когда ему назвали имя Кристины Асмус, прохожий, не задумываясь, выдал:

«Асмус? Это которая везде снимается?»

Реплика настолько развеселила актрису, что она решила поделиться историей с подписчиками.

Пост Кристина сопроводила отпускной фотографией, она позирует на фоне балийской зелени в белом купальнике, демонстрируя длинные ноги и пресс.

Кристина иронично заметила, что «везде сниматься» физически невозможно, и призналась: пришло время заслуженного отдыха:

«На ближайший месяц тут балийский фотоальбом — мопеды, сёрфинг и прости господи айс-латте», — весело заметила актриса.

