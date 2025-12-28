Актриса Дакота Джонсон вышла на публику в топе и легинсах

Звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон показала фигуру в топе. Фото опубликованы на сайте Daily Mail. Папарацци подловили Дакоту Джонсон после тренировки в Лос-Анджелесе. 36-летняя актриса вышла на публику в черном спортивном комплекте, который состоял из топа и легинсов. Артистка дополнила образ кепкой, солнцезащитными очками, высокими носками и кроссовками. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и без косметики. В октябре Дакота Джонсон посетила шоу Vogue World, которое прошло в Лос-Анджелесе. Актриса позировала перед фотографами в черно-розовом макси-платье с полупрозрачным декольте, украшенном паетками и стразами. Артистка добавила к образу клатч и браслеты. Визажист сделал знаменитости макияж в естественных тонах с розовой помадой, а стилист уложил волосы. До этого Дакота Джонсон стала гостьей премьеры фильма "Нескромные", которая состоялась в Лос-Анджелесе. Актриса вышла на публику вместе со своей 68-летней матерью Мелани Гриффит. На закрытом мероприятии артистка позировала перед фотографами в серебристом облегающем макси-платье, как будто бы созданном из фольги.