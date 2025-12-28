Дизайнер и певица Виктория Бекхэм показала фигуру в платье с декольте. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Виктория Бекхэм сидела перед зеркалом в сине-зеленом облегающем макси-платье с глубоким декольте и разрезом. Дизайнер добавила к наряду массивный блестящий браслет, золотую цепочку с кулоном и кольца. Певица позировала с распущенными волосами и макияжем с коричневыми тенями и румянами.

© Газета.Ru

На днях 50-летняя Виктория Бекхэм опубликовала в личном блоге фото, где стояла перед зеркалом в черном платье-миди с разрезом сбоку, которое дополнила босоножками на каблуках в тон. Дизайнер завершила наряд золотым кожаным клатчем. Знаменитость позировала с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.

Певица Виктория Адамс (в девичестве. — Газета.Ru) познакомилась с будущим супругом футболистом Дэвидом Бекхэмом в 1997 году. Знаменитости встретились на футбольном матче, куда девушку позвала ее подруга и коллега по группе Spice Girls Мел Си. Меньше чем через год после этого события влюбленные объявили о помолвке. А 4 июля 1999 года Дэвид и Виктория сыграли свадьбу. У знаменитостей четверо детей: 26-летний Бруклин, 23-летний Ромео, 20-летний Круз и 13-летняя Харпер.