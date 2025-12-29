Бьянка Цензори в боди вышла на публику с Канье Уэстом

Рэпер Канье Уэст вышел на публику с моделью Бьянкой Цензори и детьми. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци подловили Канье Уэста и Бьянки Цензори в Диснейленде 28 декабря. Супруги проводили время вместе с детьми рэпера: 10-летним Сейнтом, 6-летним Псалмом и 7-летней Чикаго. Модель была запечатлена в черном боди с открытыми плечами и легинсах. Исполнитель предпочел бомбер, худи, брюки, солнцезащитные очки и маску.

В ноябре Бьянка Цензори опубликовала в личном блоге фото, где предстала в желтом бюстгальтере с конусами, который дополнила полупрозрачными белыми лосинами с цветочным принтом и блестящими атласными туфлями на каблуках. Модель была запечатлена с распущенными волосами и макияжем с темными тенями. На других снимках жена Канье Уэста позировала в похожих образах в ретро стиле.

Позже Бьянка Цензори в латексном костюме вышла на публику в Сеуле. Модель устроила перформанс во время выставки BIO POP.

Знаменитости поженились в 2022 году, но после торжественной церемонии вручения «Грэмми-2025» начали появляться слухи о расставании пары. По данным издания Page Six, влюбленные завершили отношения еще в феврале 2025 года. Однако вскоре снова помирились.

