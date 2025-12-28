Звезда реалити-шоу и модель Кендалл Дженнер продемонстрировала фигуру в оголяющем грудь платье. Бизнесвумен опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кендалл Дженнер показала образ, который выбрала для католического Рождества. Модель предстала перед камерой в красном платье-миди с глубоким декольте, украшенном пайетками. Манекенщица добавила к наряду черную пушистую шубу, серебристую сумку, белые туфли с черным мысом и золотые массивные серьги. Звезда реалити-шоу собрала волосы в гладкий высокий пучок и сделала вечерний макияж.

Несколько недель назад 30-летняя Кендалл Дженнер опубликовала в личном блоге фотографию, где стояла перед зеркалом в трикотажном бежевом костюме Alo, который состоял из джемпера и коротких шортов. Манекенщица позировала с распущенными волосами в ванной.

На днях Кендалл Дженнер спровоцировала слухи о новом романе. Супермодель заметили на свидании с парфюмером Беном Горхэмом. Их засняли на выходе из антикварного магазина и покупающими кофе в кофейне в Лос-Анджелесе.