Цветной макияж: как экспериментировать с тенями и подводками

В мире, где серость будней доминирует, цветной макияж становится настоящим актом бунта и самовыражения. Забудьте про нейтральные тона — 2026 год зовет к смелым экспериментам с яркими тенями и подводками.

«Креативность — это ваш лучший навык в макияже, не бойтесь экспериментировать», — говорит легендарная визажист Pat McGrath.

Мы разберем, как начать, чтобы ваш взгляд засиял новыми красками, не скатываясь в хаос.

Начните с теней: основы экспериментов

Тени — это холст для творчества. Выберите палитру, гармонирующую с цветом глаз.

«Любой цвет, противоположный на цветовом круге, заставит глаза "выделиться"», — советует визажист Tobi Henney.

Для голубых глаз — оранжевые тона, для зеленых — фиолетовые, для карих — синие. Начните просто: нанесите базовый бежевый, а поверх — яркий акцент, например, желтый или розовый в уголке глаза.

Экспериментируйте с текстурами: матовые для дня, шиммерные для вечера. Смешивайте цвета градиентом — от светлого у внутреннего угла к темному у внешнего.

«Люди хотят поиграть! Они хотят попробовать что-то новое и сделать так, чтобы их глаза выделялись», — отмечает визажист Nydia Figueroa.

Попробуйте смоки-айс в неожиданных оттенках: зеленый вместо черного для свежего вида.

Подводки: от классики к авангарду

Подводка — инструмент для драмы. Забудьте черный: синий, зеленый или даже красный преобразят взгляд. Начните с тонкой линии, а потом пробуйте графические формы — двойные крылья или цветные точки.

Для стойкости выбирайте водостойкие формулы. Сочетайте с тенями: синяя подводка над оранжевыми тенями для контраста.

Комбинации и советы экспертов

Смешивайте тени и подводки: розовые тени с фиолетовой подводкой для романтики.

«Относитесь к макияжу как к украшениям для лица. Играйте с цветами, формами, структурой — это может преобразить вас», — вдохновляет Francois Nars.

Для зрелой кожи: мягкие тона.

«По мере того, как мы стареем, наша кожа и глаза естественным образом смягчаются... Эти оттенки делают глаза ярче и бодрее», — объясняет Crystal Gossman.

Лайфхаки: используйте праймер для стойкости, растушевывайте кистью. Экспериментируйте постепенно — один яркий элемент за раз.

Цветной макияж — это свобода. Не бойтесь ошибок: стирайте и пробуйте заново. Ваш взгляд — это холст, раскрасьте его ярко!