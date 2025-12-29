"Мисс Россия-2022" рассказала, как ее пытались изнасиловать на Бали

Модель Анна Линникова, победившая три года назад на конкурсе "Мисс Россия", заявила, что на индонезийском острове Бали ее похитили и пытались изнасиловать. Об этом пишет MK.RU.

Россиянка опубликовала в соцсетях видеообращение, в котором сообщила подробности произошедшего.

По словам Анны, мужчина, имя которого она не стала называть, силой удерживал ее у себя на вилле. Злоумышленник забрал у девушки смартфон, а потом попытался изнасиловать.

Также россиянка рассказала, что весь день провела в полиции, с помощью переводчиков написала заявление.

Она отметила, что благодаря местным законам в Индонезии женщины могут рассчитывать на "очень хорошую защиту", когда речь идет о домашнем насилии.

Модель надеется, что мужчину, который на нее напал, депортируют или отправят за решетку.