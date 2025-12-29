Что из внешности передается по наследству

Когда пациенты приходят на консультацию, они часто показывают фото родителей и говорят: «Хочу убрать вот это» или «Не хочу стареть, как мама». Что мы действительно наследуем и что из этого можно исправить, «Вечерняя Москва» узнала у пластического хирурга центра инновационной медицины Damas Medical Center Дениса Сергеева.

Что на самом деле передается по генам

По словам специалиста, мы наследуем не готовую внешность, а «строительный материал» и «чертеж». Вот ключевые моменты:

Костный каркас. Это основа. Ширина скул, форма подбородка и лба, размер челюсти — все это закладывается генетически. Кость — самый стабильный элемент, его глобально не изменить без сложнейших операций, которые не относятся к эстетической хирургии.

Качество и тип кожи. Ее толщина, плотность, сальность и скорость старения — это ваша генетическая программа. От родителей можно получить как устойчивую к морщинам кожу, так и тонкую, склонную к раннему обвисанию.

Распределение жира и тип фигуры. Места, где жир откладывается в первую очередь: живот, бедра, бока, часто повторяются в семье. Также наследуется склонность к целлюлиту.

Особенности хрящей и мягких тканей. Форма и прочность хрящей носа, предрасположенность к нависанию верхнего века или «мешкам» под глазами — все это семейные черты.

Что поддается и не поддается коррекции

Что хорошо поддается коррекции:

Мягкие ткани и хрящи. Это основа большинства операций. Можно изменить форму носа (ринопластика), убрать лопоухость (отопластика), скорректировать веки (блефаропластика).

Объем и форма груди (маммопластика). Локальные жировые отложения (липосакция) или, наоборот, их нехватка (липофилинг — пересадка своего жира).

Последствия старения кожи — птоз, морщины. С этим борются подтяжками (фейслифтинг, SMAS) и аппаратными методиками.

Что изменить кардинально нельзя:

Фундаментальную ширину костного скелета лица. Сделать широкое лицо узким — почти нереальная задача в эстетической хирургии.

Генетический тип кожи. Если кожа жирная и пористая, после процедур она станет лучше, но ее базовые свойства останутся. За ней нужен будет постоянный уход.

С чем пациенты приходят чаще всего

По мнению доктора, чаще всего люди хотят изменить то, что явно «семейное»:

Нос (ринопластика). Самый частый запрос. Люди хотят скорректировать горбинку, широкую спинку или опущенный кончик — черты, которые видят у родственников.

Веки (блефаропластика). Нависающее верхнее веко или выраженные «мешки» — часто наследственная история.

Уши (отопластика). Лопоухость — классический пример наследования. Форма и размер груди. Здесь также сильно влияние генетики.

При этом, прежде чем обратиться к пластическому хирургу, важно понять свою мотивацию, уверен эксперт:

Здоровая мотивация: желание изменить черту, которая вам никогда не нравилась, вызывает дискомфорт, не гармонирует с остальным лицом. Или стремление выглядеть свежее, замедлить видимые признаки старения.

Тревожное: попытка через операцию разрешить конфликт с родителем, стереть сходство. Ожидание, что с новой внешностью все в жизни волшебным образом наладится. Погоня за безликим идеалом, полное отрицание своей индивидуальности.

Пластическая операция — это не волшебная таблетка от всех проблем, она меняет внешность, а не жизнь. Хорошая пластическая операция, та, которая делает вас лучшей версией себя, а не другим человеком. Она убирает то, что вам мешало, но сохраняет вашу узнаваемость и природную гармонию. Главное, принять решение для себя, с четким пониманием целей и реалистичными ожиданиями, — заключил Сергеев.

