«Самая сексуальная в мире хоккеистка» пришла на тренировку в микрошортах

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», в откровенном виде пришла на тренировку. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

Спортсменка запечатлела себя на камеру в спортзале. Так, она позировала в облегающей серой футболке и желтых микрошортах, повернувшись при этом к зеркалу полубоком.

В описании к снимку манекенщица отметила, что он был сделан во время Рождества.

«Схожу в спортзал на Рождество, потому что брак с игрой для меня неизбежен», — подписала она публикацию.

Ранее Микайла Демайтер снялась в откровенном виде на фоне заснеженных сугробов. Тогда хоккеистка предстала перед камерой в розовых утепленных штанах и укороченной куртке, которую она расстегнула и приспустила с плеч.