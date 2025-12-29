Экс-жена миллиардера снялась в обнажающем грудь мини-платье

Экс-жена российского миллиардера Александра Лебедева, манекенщица Елена Перминова, снялась в оголяющем грудь мини-платье. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя Елена Перминова предстала перед камерой в черном облегающем мини-платье с вырезами на груди. Модель добавила к наряду кожаные высокие сапоги на каблуках. Бывшая жена Александра Лебедева позировала с распущенными волнистыми волосами в фотостудии.

© Соцсети

В конце ноября Елена Перминова вышла в свет в золотом платье с разрезом до бедра, которое было украшено пайетками. Модель также добавила к образу массивные кольца. Манекенщица позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Рядом с экс-женой Александра Лебедева стояла «ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол.

Позже Елена Перминова опубликовала в личном блоге фото, где позировала в белом кружевном нижнем белье и с пышными крыльями ангела. Образ знаменитости дополнили кожаные мюли в тон. Экс-жена миллиардера Лебедева уложила волосы мягкими прядями и сделала легкий макияж.