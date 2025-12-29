Анна Седокова опубликовала фото в леопардовом купальнике

Певица Анна Седокова продемонстрировала фигуру в купальнике. Артистка опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

Анна Седокова предстала перед камерой в леопардовом слитном купальнике, который дополнила шоколадным худи и кепкой в тон. Поп-исполнительница убрала волосы под головной убор. Певица в наушниках лежала в шезлонге.

23 декабря Анна Седокова стала гостьей церемонии вручения премии журнала Hello!, которая прошла в Москве. 43-летняя певица выбрала для закрытого светского мероприятия черное сияющее обтягивающее макси-платье. Поп-исполнительница дополнила его туфлями на каблуках. Знаменитость позировала перед зеркалом с распущенными волосами и вечерним макияжем с темными тенями и коричневой помадой.

Знаменитость всю жизнь следит за фигурой. Исполнительница отмечала в интервью, что ее идеальный вес — 58-60 кг, и к нему она постоянно стремится. Седокова старается посещать тренажерный зал, соблюдать диету, пить много воды и не употреблять алкоголь. Однако звезда подчеркивала, что если бы не общественное мнение, ей жилось бы гораздо комфортнее в своем теле.