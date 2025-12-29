Девушка Тимати снялась в облегающем платье с пайетками

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова спустя четыре месяца после родов показала фигуру в сияющем платье. Блогерша разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Валентина Иванова стояла перед зеркалом в черном облегающем макси-платье, которое было полностью украшено пайетками. Девушка Тимати была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах на фоне елки.

На прошлой неделе Валентина Иванова опубликовала в личном блоге видео, где предстала перед камерой в белом облегающем платье, которое дополнила укороченной шубой в тон, массивной цепью и бордовой сумкой. Модель позировала с уложенными волосами и макияжем в естественном стиле.

2 августа Тимати стал отцом в третий раз. Мать рэпера Симона Юнусова публично поздравила сына и его возлюбленную с рождением ребенка. Она показала в личном блоге кадры, сделанные в роддоме. На одном из фото женщина перерезала пуповину.

Для Тимати это уже третий ребенок. У артиста есть двое детей от предыдущих отношений: дочь Алиса, рожденная в 2014 году от модели Алены Шишковой, и сын Ратмир, появившийся на свет в 2019 году от блогерши Анастасии Решетовой. Примечательно, что рэпер ни разу не вступал в официальный брак.