Дочь Клаудии Шиффер снялась в платье с глубоким декольте

Дочь супермодели Клаудии Шиффер, Клементина де Вер Драммонд, показала фигуру в платье. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

20-летняя Клементина де Вер Драммонд стояла перед зеркалом в белом платье с откровенным декольте, которое было украшено нашивкой в виде попугаев. Девушка дополнила наряд браслетами и кольцом. Дочь супермодели Клаудии Шиффер снялась с распущенными волосами.

© Соцсети

До этого Клементина де Вер Драммонд снялась в крошечном бикини, которое дополнила белой накидкой с короткими рукавами и соломенной сумкой на плечо. Дочь звезды позировала с распущенными волосами на пляже.

Клаудия Шиффер состоит в браке с режиссером Мэттью Воном. Знаменитости сыграли свадьбу в 2002 году. Торжество прошло в Англии, в сельской церкви XIV века. Супруги воспитывают троих детей: дочерей Клементину и Козиму и сына Каспера.

В конце августа Клаудия Шиффер опубликовала фото, где предстала перед камерой в бежевом слитном купальнике с изображением фламинго и вырезами по бокам. Супермодель также надела солнцезащитные очки и золотое ожерелье. Манекенщица собрала волосы в высокий хвост и отказалась от макияжа. Знаменитость стояла в бассейне.