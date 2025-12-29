Собчак посетила салон красоты с сумкой в виде спагетти за 250 тысяч рублей

Российская журналистка Ксения Собчак показала видео с необычным аксессуаром за сотни тысяч рублей. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя знаменитость снялась во время посещения салона красоты. Она предстала на размещенных кадрах в укороченном черном жакете и облегающей юбке.

© Соцсети

При этом бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» взяла с собой сумку-спагетти итальянского бренда Moschino с декором в виде листьев базилика и застежкой, украшенной томатами. Известно, что стоимость данного предмета гардероба на официальном сайте марки составляет 3250 долларов (примерно 250 тысяч рублей).

Ранее в декабре Ксения Собчак в откровенном виде пришла на шоу блогерши Иды Галич «Есть вопросики» и пошутила про «голые» наряды на вечеринке инфлюэнсерши Анастасии Ивлеевой, которая прошла в 2023 году.