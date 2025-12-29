61-летняя Алена Апина снялась в прозрачном топе и мини-юбке

Советская и российская эстрадная певица Алена Апина снялась в откровенном наряде. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

61-летняя исполнительница поздравила поклонников с наступающим Новым годом. Она предстала на размещенных кадрах в прозрачном топе из блестящего сетчатого материала и кожаной мини-юбке с разрезом.

© Соцсети

Также знаменитость надела бюстгальтер-бандо, нанесла макияж с акцентом на глаза и распустила уложенные объемными волнами волосы.