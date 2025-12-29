Цвет в зимнем гардеробе: освежаем образ без ярких деталей

Зимний гардероб для многих самый сложный в стилизации. Тепло и удобство в приоритете, со стилями и эстетикой уже как получится, а аксессуары вообще откладываются до лучшей погоды и настроения. Самый простой способ усложнить образы — добавить в них цвет. Вот несколько секретов от стилиста Анны Притчиной, как разбавить им свою зимнюю капсулу.

Небанальные цветовые сочетания для зимы

Черные ботинки, черный пуховик, черная сумка, синие джинсы и серый или бежевый свитер найдутся в гардеробе почти у каждой девушки. Но часто, даже если все это из качественных материалов и базового актуального кроя, все вместе смотрится как-то никак.

«Попробуйте добавить в свою зимнюю капсулу более сложные оттенки и сочетания, и даже простой набор вещей заиграет на вас с характером», — советует стилист.

Если любите черный, дополните его более яркими или светлыми цветами: голубым, розовым, бежевым или насыщенным зеленым. Даже если разбавить его разными по насыщенности оттенками серого, монохром получится более динамичным. А добавив сумку яркого цвета или с животным принтом, вы сделаете образ завершенным.

«Если вы обладательница внешности средней контрастности, то есть русые волосы и средний тон лица, используйте сочетание коричневого и молочного. Оно выглядит дороже и интереснее, чем тотал блэк. Для самых смелых — образы полностью из белых, молочных и бежевых оттенков. Особенно в широтах с коротким световым днем, светлые тона в зимних аутфитах помогают справляться с хандрой и выделиться в толпе», — рассказывает Анна.

Еще один смелый прием — разные цвета одной температуры и насыщенности внутри образа. Например, пастельно розовый, светло-зеленый и цвет сливочного масла. Стилист:

«Или наоборот, собираем все насыщенное — темно-бордовый, кобальтово-синий и изумрудный в одном образе. Даже на самых простых вещах вроде джинс, свитшота и пуховика это смотрится интересно. И вы будете получать комментарии от подруг в духе: „я тоже одета в свитер и джинсы, но почему-то все равно не так круто, как ты!“».

Одна вещь с принтом меняет все

Еще один простой цветовой прием — выбирать на зиму базовые вещи с принтом и «растягивать» его на другие элементы образа.

«Например, джинсы могут быть не синие, а бежевые со змеиным принтом. Это уже акцент. Черные ботинки и бежевый лонгслив с ними заиграют по-новому. И вообще, любые неоднотонные низы добавляют образу изюминки», — отмечает наш эксперт.

Или возьмите кардиган с принтом аргайл, например, из коричневых, бежевых и карамельных ромбов. И к нему наденьте коричневые брюки, бежевую футболку вниз и карамельную сумочку. Анна: «То же самое работает, если у вас есть свитшот с любым рисунком или надписью, цвета из которого найдутся в других вещах. Даже пуховик сейчас можно купить в цветочек или горошек и поддержать цвет рисунка шапкой и перчатками. Комплиментов соберете миллион».

Как не стирать цветные вещи каждый день

Самый популярный комментарий на нестандартные цветовые решения зимой — «но я же замучаюсь это стирать, а вот черный — не марко!».

«Тут у меня есть несколько решений. Во-первых, выбирайте светлые вещи из практичных материалов. Например, бежевые брюки могут быть из экокожи или даже мембранной ткани. После прогулки в слякотный день их достаточно протереть губкой. А черные трикотажные брюки пачкаются не меньше белых. Во-вторых, одежду, также как и обувь, можно обработать водоотталкивающей пропиткой. Если проделать эту процедуру хотя бы с воротом и манжетами светлого пуховика, он дольше обойдется без химчистки», — советует стилист.

И самое главное — помните, что вещи существуют для вас, а не вы для них. Даже если розовые зимние ботинки испачкаются или износятся за сезон, это не страшно, если каждый раз, выходя в них из дома, вы будете счастливы и довольны своим образом. Поэтому не откладывайте цвет до весны и внедряйте его в свой гардероб прямо сейчас.