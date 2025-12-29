Ольга Серябкина вышла в свет в облегающем костюме

Певица Ольга Серябкина показала фигуру в облегающем костюме. Поп-исполнительница опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя Ольга Серябкина вышла на публику в белом облегающем комбинезоне с меховой отделкой, который дополнила туфлями на каблуках в тон. Певица также надела золотую корону. Поп-исполнительнице уложили волосы и сделали макияж с розовым блеском для губ.

«Снегурочку звали?» — подписала видео звезда.

© Соцсети

Накануне Ольга Серябкина выступила в черном топе с прозрачными вставками, который дополнила легинсами в тон, белой меховой накидкой и туфлями на каблуках. Певица также надела золотые массивные серьги. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали вечерний макияж с черными стрелками и розовой помадой.

До этого Ольга Серябкина посетила вечеринку по случаю двухлетия журнала «Москвичка». Певица выбрала для закрытого светского мероприятия красное мини-платье с глубоким декольте и туфли на каблуках в тон. Поп-исполнительница добавила к наряду чокер. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками и помадой.