Модные тренды 2026 года

Ретрокеды, шорты, поло, полоска и не только. Ловите обзор стилиста.

«В 2026 году спортивный настрой будет одной из главных модных тенденций. Эстетика движения, динамика и свобода — всё это целенаправленно встраивается в гардероб. Дизайнеры вновь обращаются к теме тела, скорости, выносливости, и этот спортивный код становится способом говорить о современной жизни: активной, мобильной, многозадачной», — Индира Фаттахова, персональный стилист, сертифицированный типолог по системам MBTI.

Спорт сегодня – не форма и не тренажёрный зал. Это ощущение энергии, внутренняя дисциплина, стремление к лёгкости и функциональности. Поэтому на подиумах Милана и Парижа мы видим привычные модные тенденции, но внутри каждой есть тихая спортивная ДНК: ретрокеды с носками гармошкой, теннисные силуэты, инновационные материалы, аэродинамичные формы, сетка, полосы, номера, мотокрой.

Ретроспортивная ностальгия

Один из самых заметных трендов 2026 года – возвращение лёгкости 70-90-х. Ретрокеды «как раньше», носки гармошкой, микрополо, контрастные полосы, ретрошорты снова появляются на подиумах и в гардеробах.

На показах Miu Miu легко отследить сочетание ретрокед с носками гармошкой, а у Gucci – отсылки к шортам 80-90-х годов. Это говорит о том, что мы скучаем по прошлым временам и хотим к ним прикоснуться через повторение силуэтов и настроений. Такой спорт выглядит мягко и романтично – через ностальгию.

Поло остаётся самым читаемым спортивным топом в моде. Дизайнеры показывают его в виде женских платьев, трикотажных сетов, в мужских классических образах. Lacoste, Miu Miu, Loewe, Dior Men демонстрируют, как стилизовать поло и носить его в современной жизни – от офиса до выходных.

Полосатый спортивный принт тоже меняет значение. В 2026 году полосы – это не морская тема, а форма игроков: регби, футбол, бейсбол. JW Anderson, Off-White, Marni и другие бренды показывают контрастные широкие полосы и спортивную сетку, считывающиеся как динамика движения и энергия соревнования.

Отдельно продолжают звучать шорты 80-90-х: теннисные, баскетбольные, в духе винтажного фитнеса. Gucci, MSGM, Miu Miu подчёркивают этот тренд на показах. Шорты могут быть яркими или спокойными по тону, однако всегда дают ощущение движения.

Логомания тоже становится спортивной. В 2026-м логотипы напоминают форму спортсменов: крупные, ритмичные, почти как номер игрока. Off-White показывает номера и логотипы «форма-стайл», Dior Men – лаконичную спортивную графику, MSGM – активные надписи с энергией 90-х. И снова включается ностальгия – но прочитанная по-новому.

Новый техноспорт

Если ретроспорт опирается на память и эмоции, то техноспорт – это взгляд в будущее. В 2026 году дизайнеры буквально задают вопрос: «Что будет, если спортивные технологии станут частью повседневной моды?». Ответ – коллекции, в которых каждый элемент работает на скорость, лёгкость, функциональность и защищённость.

Ткани из области экипировки для альпинизма, беговых костюмов и скоростных видов спорта появляются в платьях, пальто, костюмах и даже в вечерних образах. Спорт становится эстетикой будущего.

Главная особенность техноспорта – материалы. Нейлон, спандекс, мембраны, влагостойкие ткани, те, что раньше использовали в активном спорте, становятся основой роскошной повседневной одежды. Prada выводит на подиум нейлоновые куртки и плащи. BOSS – костюмы из гладких техтканей, работающих как спортивные оболочки. Balenciaga показывает водонепроницаемые оверсайз-куртки с промышленными молниями. Rick Owens – эластичные ткани, создающие форму почти как профессиональный спорт-кит. Эти материалы дают ощущение, что одежда не просто «красивая» – она работает.

Техноспорт – это не просто ещё один тренд. Это новая парадигма: вещь должна помогать двигаться, а не только украшать. 2026 год делает спорт технологичным, функциональным, архитектурным и неожиданно элегантным.

«Городской актив» — спорт как часть лайфстайла

В 2026 году в моду окончательно входит образ человека, который живёт активно, но не выглядит как спортсмен. Это тот, для которого спорт – не отдельная активность, а способ существовать в мире.

«Городской актив» – не форма, а настроение: свобода, пластичность, готовность к движению. Это стиль, в котором функциональность соединяется с элегантностью, а спортивные элементы выглядят по-умному, не крича о своей спортивности.

Это эстетика спокойного, структурного и дорогого спорта. The Row показывает трикотажные широкие брюки и мягкий верх. Max Mara – лёгкий спортивный монохром с минималистичным кроем. Loro Piana – натуральные функциональные ткани в спокойной тихой спортивной элегантности. Это образы про комфорт, который не выглядит спортивной формой, но рождается из неё.

Параллельно развиваются смарт-спортивные костюмы. Что это такое? Дизайнеры объединяют строгий силуэт и спортивный материал, создавая костюмы, которые можно надеть и в офис, и в самолёт, и на активный день в городе. BOSS работает над техкостюмами с мягкой посадкой и спортивной пластикой. Gucci сочетает расслабленный блейзер со спортивными джоггерами. Prada добавляет в структурные костюмы утилитарные детали. Это один из главных унисекс-кодов 2026 года, где кожа, тело и движение существуют гармонично.

Сетка и спортивные вставки выходят за рамки пляжа и вечерних образов. Они становятся функциональным материалом в повседневности. Добавляют «дыхание» образу: лёгкости, прозрачности, воздуха. А функциональные сумки и рюкзаки подчёркивают городской ритм. В 2026-м они больше тяготеют ближе к спортивной экипировке: обтекаемые формы, ремни, эргономика, лёгкие материалы. Аксессуары становятся способом показать свою мобильность – даже в максимально элегантном образе.

«Городской актив» – это стиль человека, который живёт в движении. Он выбирает мягкий трикотаж, функциональные костюмы, но выглядит не как спортсмен, а как человек, которому важны ритм, свобода и современность.

Спорт в принтах и деталях

2026 год делает спорт неочевидным, тонко вшитым в детали. Даже если образ выглядит повседневным или вечерним, именно принты, линии, шнуровки и конструктивные элементы придают ему спортивную энергетику. Это спорт не «в лоб». Это скорее визуальный язык, который читается интуитивно.

Графика года – динамичная. Полосы и цифры перестают быть просто декором, они работают как «спортивный шифр». JW Anderson, Off-White, Ferragamo, Marni, Coperni и другие бренды показывают, что полосы в 2026-м – это уже не морской стиль, а чистая спортивная динамика: регби, футбол, беговые дорожки.

Пэчворк возвращается в спортивном ключе – луки выглядят так, будто сшиты из разных форм игроков, старых футболок, курток, майк. Это эстетика стадионов и уличного спорта, переработанная в модный контекст.

Спортивность 2026 года – это не обязательно кеды и шорты. Это графика, линии, конструктивные решения и текстуры, которые дают образу энергию движения. Даже если вещь выглядит модной или вечерней, спортивный код читается через полосы, номера, шнуровки, молнии и кнопки, сетку и пэчворк формы. Именно эти детали делают тренды 2026 года живыми, динамичными и современными.

Спорт перестал быть отдельной категорией одежды. Он стал языком, через который мода говорит о современности – о жизни в ритме, о свободе, о движении, о том, как важно чувствовать себя в одежде легко и уверенно.

Спортивность теперь проявляется не в лоб, а тонко: в деталях конструкции, в чистоте линий, в технологичных тканях, в теннисных и гольф-силуэтах, в аксессуарах, в функциональности горнолыжного и мотоспорта, в ретрокодах 70-90-х, которые возвращают энергию молодости. Милан и Париж показали, что спорт – это новый способ быть элегантным, современным и собранным, не отказываясь от комфорта. Это эстетика, в которой человек может жить быстро, но чувствовать себя мягко; быть активным, однако выглядеть утончённо; быть динамичным, но оставаться структурным.

И главное – он подчёркивает важную мысль: стиль – это не костюм, а состояние. И спортивное состояние сегодня – одно из самых желанных.