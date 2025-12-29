47-летняя Любовь Толкалина сделала уколы красоты на камеру

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина сделала уколы красоты на камеру в кабинете косметолога. Соответствующее видео опубликовано в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 713 тысяч подписчиков.

47-летняя знаменитость разместила ролик, на котором предстала, лежа на медицинской кушетке, в белом вафельном халате. Помимо этого, она надела на голову специальную шапочку.

При этом звезда продемонстрировала внешность без макияжа во время косметической процедуры. На кадрах специалист вводил в лицо артистки инъекции.

«Предновогодний рефрешинг», — подписала она.

Ранее в декабре Любовь Толкалина в купальнике снялась в бассейне. Знаменитость была запечатлена во время плавания, демонстрируя фигуру в откровенном образе.