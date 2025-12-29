Стало известно, когда представят шестой выпуск фестиваля-инсталляции World Fashion Shorts, специального события Московской недели моды

Шестой выпуск World Fashion Shorts представит программу коротких фильмов о моде, где будут собраны лучшие работы, показанные на фестивале, – призеры ежегодного конкурса и фильмы фестивалей-партнеров со всего мира, которых становится все больше. Конкурс, который появился на World Fashion Shorts в 2024 году, проходит осенью, весной же фестиваль дает возможность увидеть наиболее яркие ролики из предыдущих программ.

© Пресс-служба "Фонда моды"

Уникальный формат фестиваля-инсталляции исключает деление на конкурсную и партнерскую части: отобранные для показа фильмы смонтированы в восемь тематических видеопотоков, которые демонстрируются одновременно по всему периметру мультимедийного зала Artplay. Некоторые темы остаются неизменными – например, режиссеры часто рассматривают моду в контексте города или природы. Но иногда присланные фильмы складываются в новые смысловые блоки – так, предыдущий выпуск был дополнен тематическим потоком, в котором фильмы о моде рифмовались с популярными жанрами «большого кино».

© Пресс-служба "Фонда моды"

Стратегическая задача проекта, организованного как специальное событие Московской недели моды и BRICS+ Fashion Summit (Саммита моды БРИКС+), – максимальное расширение кооперации с фестивалями модных фильмов по всему миру и создание глобальной сети с горизонтальными связями, в которой будет происходить регулярный обмен фильмами и опытом, интеграция и взаимное влияние. Партнерами World Fashion Shorts остаются Cinettica Fashion & Art Festival (Мексика – США), Buenos Aires International Fashion Film Festival (Аргентина), Manila International Fashion Film Festival (Филиппины) и Brazil Immersive Fashion Week (Бразилия). Основатели двух фестивалей – Dfaniks (Cinettica) и Bench Bello (Manila IFFF) – во время одного из предыдущих выпусков провели мастер-классы по работе над модным фильмом. Специальным гостем пятого выпуска стал греческий фестиваль независимого кино Artfools, сотрудничество с которым также будет продолжено. Помимо лучших фильмов из прошлых выпусков, на шестом выпуске фестиваля World Fashion Shorts будут и новые видео фестивалей-партнеров. В их программе появятся фильмы-призеры конкурсов World Fashion Shorts.

Показ шестого выпуска World Fashion Shorts пройдет 14 марта 2026 года в мультимедийном зале Центра дизайна Artplay (Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, с. 2–2) в рамках шестой Московской недели моды. Подробности программы будут объявлены ближе к дате проведения фестиваля.

Параллельно с подготовкой к проведению шестого фестиваля World Fashion Shorts начнется прием заявок на участие в осеннем конкурсе – следите за новостями на сайте Московской недели моды и https://wfs.fashionsummit.org/.