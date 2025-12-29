Митенки, перчатки, варежки: что выбрать по стилю этой зимой

Мелочи всегда дополняют образ — и среди зимних аксессуаров именно митенки, перчатки и варежки способны сделать его завершенным и выразительным. В этом сезоне вместе со стилистом Юлией Никифоровой выбираем не просто тепло, но и стиль: текстуры, длина, детали и сочетания превращают практичный аксессуар в главный акцент.

Пропорции и тепло

«Короткие митенки и перчатки срезают руку, потому их лучше носить с укороченными или приталенными пальто и куртками. Длинные перчатки (до локтя) — роскошный ход для пальто прямого кроя или вечернего образа», — объясняет стилист.

Варежки выглядят мягче и уютнее, они уместны в повседневном образе с объемными пальто и шарфами. Многим в них теплее, так как все пальцы находятся вместе, а не раздельно, как в перчатках.

Ткань — очень важный аспект

Обязательно обращаем внимание на ткань, ее состав и фактуру. Классика, конечно — кожа и кашемир: кожа добавит графичности, кашемир — мягкости.

«Актуальный тренд — комбинирование материалов: кожа с вязаной манжетой, шерсть с кашемировой подкладкой, флис внутри для функциональности», — акцентирует внимание Юлия.

Митенки из тонкого мериноса с открытыми пальцами создают игривую многослойность — носите их поверх тонких перчаток или как самостоятельный аксессуар в межсезонье.

Цветовая гамма

Цвет изделия всегда создает настроение или добавляет акцент образа.

«Нейтральные тона (кремовый, беж, графит) — базовые решения, которые легко вписываются в гардероб. Но не бойтесь цвета: терракотовые варежки, бутылочно-зеленые митенки или глубокий кобальт способны оживить скучный образ», — говорит эксперт.

Если пальто однотонное, выбирайте перчатки как точку цвета; а при ярком принте — спокойную фактуру.

Детали и украшения

Детали и украшения решают все. Металлические застежки, декоративные швы, бахрома, вязаные косы, помпоны — каждый элемент подчеркивает характер аксессуара.

«Минималистам подойдут гладкие модели с тонкой отделкой; любительницам бохо — крупная вязка и этно-узоры. Обратите внимание: широкая вязаная манжета визуально удлиняет руку и защищает от ветра», — советует Юлия.

Нюансы носки

Кольца и браслеты лучше скрывать под манжетой или выбрать модели, которые не мешают надеванию. Митенки — идеальны для демонстрации колец и смелого маникюра. Иногда это повод выдержать оттенок лака в гармонии с аксессуаром.

Практичность и уход за изделиями

Чтобы ваши аксессуары служили долго, важен специальный уход.

«Кожаные модели нуждаются в кондиционирующем уходе, вязаные — в деликатной стирке. Выбирайте модели с теплой подкладкой для суровых морозов и легкие — для прогулок в городе», — резюмирует стилист. Всегда имейте запасную пару: стильная и практичная.

И смелее играйте сочетаниями: митенки с деловым пальто, кожаные перчатки с джинсами и ботинками, варежки с пуховиком и вязаной шапкой. Этот сезон предлагает свободу экспериментов — позвольте аксессуару рассказать историю вашего образа.