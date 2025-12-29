Бывшая возлюбленная российского миллиардера снялась в прозрачном нижнем белье

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в нижнем белье. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,7 миллиона подписчиков.

39-летняя манекенщица устроила фотосессию в стиле «ангелов» бренда Victoria’s Secret. Она надела огромные белые крылья до пола, прозрачный кружевной бюстгальтер и трусы в сочетании с туфлями на шпильке.

Также избранница предпринимателя примерила бра и чулки с поясом и дополнила данный образ короткими крыльями.

Ранее в декабре Елена Перминова объяснила свою худобу, рассказав, что прибегает к капельницам, которые ей назначил врач.