Новогодний шик по-советски: как повторить стиль Нади из «Иронии судьбы»

Традиционный новогодний просмотр «Иронии судьбы» можно сделать особенным, воссоздав образ девушки из 70-х. Стиль Нади, героини Барбары Брыльской, считается образцом советского шика, который снова в моде.

© скриншот из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Наденьте платье-рубашку длины миди в благородных оттенках: горчичном, песочном, терракотовом или кофейном. Нужно, чтобы платье было из струящейся ткани, с четкий силуэтом и широким ремнем на талии. Дополнят образ высокие сапоги. Именно в них Надя появляется в культовых сценах фильма, уточняет канал «Мода. Стиль. Личность».

Альтернативой платью могут стать брюки-клеш. Их тоже можно назвать ярким хитом из 70-х, триумфально вернувшихся в моду. Сочетайте их с обувью на платформе: сапогами или туфлями. Такой образ удобен для танцев. Вспомните новогоднюю атмосферу в квартире на 3-й улице Строителей: елка, струящийся дождь из полиэтилена, мерцание гирлянды.

Советские модницы обожали фактуры. И в новогоднюю ночь 2026 года они снова уместны. Трикотажная блуза или платье с деликатной металлической нитью будет компромиссом между уютом и праздником. Это не кричащие современные стразы, а мягкое сияние, которое так красиво смотрится при свечах.

Образ Нади не будет завершенным без правильной прически. Кстати, у всех героинь Эльдара Рязанова аккуратные и мягкие укладки. Приподнятая надо лбом заколотая прядь или мягкие, подкрученные наружу локоны, стали фирменным укладка актрисы Барбары Брыльской в фильме, придадут образу уникальности.